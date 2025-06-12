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Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 18:01 | Обновлено 12 июня 2025, 18:03
1575
0

Тренер сборной Украины рассказал, почему отказался возглавить Александрию

У Езерского были варианты с Александрией и Буковиной

12 июня 2025, 18:01 | Обновлено 12 июня 2025, 18:03
1575
0
Тренер сборной Украины рассказал, почему отказался возглавить Александрию
ФК Александрия. Владимир Езерский

После того, как «Александрию» покинул Руслан Ротань, должность главного тренера остается вакантной.

Хотя по имеющейся информации клубное руководство «горожан» хотело видеть у руля Владимира Езерского, вело переговоры, однако он не дал согласия.

Бывший игрок сборной Украины, которому уже приходилось быть одним из тренеров «Александрии», эксклюзивно для Sport.ua объяснил это свое решение.

– Если быть точным, то сначала мне предложили возглавить «Буковину», но я отказал, аргументировав это тем, что тренирую сборную Украины (U-20), которая осенью выступит в финальной части чемпионата мира в Чили.

Уже потом со мной контактировали клубные боссы «Александрии», конечно, встать у руля одной из сильнейших отечественных команд было почетно, я взял два дня на размышления. Однако все взвесив, поблагодарил за приглашение и отказал, хотя в финансовом аспекте выигрыш был очевиден. Все-таки я просто не имел права все бросить на половине пути, ведь мы прошли с подопечными по юниорской сборной нелегкий отбор, завоевав путевку в финальную часть чемпионата мира. Это был мой выбор. Я уже восьмой год тренирую сборные Украины всех возрастов. Радует, что в прогрессе подопечных есть и твоя награда. Многие сейчас выступают за национальную сборную. Это очень стимулирует. Убежден, что и осенью в Чили украинские юниоры будут видны.

Что касается работы на клубном уровне, то я пожелал руководству «Буковины» и «Александрии» победного финиша в новом сезоне. Не исключено, что в перспективе наши пути могут пересечься.

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Владимир Езерский Александрия инсайд Украинская Премьер-лига сборная Украины по футзалу U-19 интервью Буковина Черновцы
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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