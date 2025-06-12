Тренер сборной Украины рассказал, почему отказался возглавить Александрию

После того, как «Александрию» покинул Руслан Ротань, должность главного тренера остается вакантной.

Хотя по имеющейся информации клубное руководство «горожан» хотело видеть у руля Владимира Езерского, вело переговоры, однако он не дал согласия.

Бывший игрок сборной Украины, которому уже приходилось быть одним из тренеров «Александрии», эксклюзивно для Sport.ua объяснил это свое решение.

– Если быть точным, то сначала мне предложили возглавить «Буковину», но я отказал, аргументировав это тем, что тренирую сборную Украины (U-20), которая осенью выступит в финальной части чемпионата мира в Чили.

Уже потом со мной контактировали клубные боссы «Александрии», конечно, встать у руля одной из сильнейших отечественных команд было почетно, я взял два дня на размышления. Однако все взвесив, поблагодарил за приглашение и отказал, хотя в финансовом аспекте выигрыш был очевиден. Все-таки я просто не имел права все бросить на половине пути, ведь мы прошли с подопечными по юниорской сборной нелегкий отбор, завоевав путевку в финальную часть чемпионата мира. Это был мой выбор. Я уже восьмой год тренирую сборные Украины всех возрастов. Радует, что в прогрессе подопечных есть и твоя награда. Многие сейчас выступают за национальную сборную. Это очень стимулирует. Убежден, что и осенью в Чили украинские юниоры будут видны.

Что касается работы на клубном уровне, то я пожелал руководству «Буковины» и «Александрии» победного финиша в новом сезоне. Не исключено, что в перспективе наши пути могут пересечься.