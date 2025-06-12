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Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 16:33 | Обновлено 12 июня 2025, 17:02
859
0

ОФИЦИАЛЬНО. Два новичка УПЛ получили аттестаты на новый сезон

Полтава и Металлист 1925 допущены к чемпионату Украины

12 июня 2025, 16:33 | Обновлено 12 июня 2025, 17:02
859
0
ОФИЦИАЛЬНО. Два новичка УПЛ получили аттестаты на новый сезон
ФК Металлист 1925

Официальные сайты Металлиста 1925 и Полтавы объявили о том, что сегодня клубы получили аттестаты на выступления в УПЛ в сезоне 2025/26.

При этом оба клуба пока не указали, где собираются проводить домашние матчи. Ранее сообщалось, что Полтава планирует заявить стадион в Крапивницком.

Что касается Металлиста 1925, то команда последнее время играла на арене Левого Берега, однако у сторон возник конфликт и была информация о нежелании владельцев стадиона видеть харьковчан на своем поле.

Еще два новичка нового сезона УПЛ, Кудровка и Эпицентр, на этот момент не сообщили об аттестации, однако проблем к этом плане не ожидается.

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Металлист 1925 Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
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