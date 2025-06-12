ОФИЦИАЛЬНО. Два новичка УПЛ получили аттестаты на новый сезон

Официальные сайты Металлиста 1925 и Полтавы объявили о том, что сегодня клубы получили аттестаты на выступления в УПЛ в сезоне 2025/26.

При этом оба клуба пока не указали, где собираются проводить домашние матчи. Ранее сообщалось, что Полтава планирует заявить стадион в Крапивницком.

Что касается Металлиста 1925, то команда последнее время играла на арене Левого Берега, однако у сторон возник конфликт и была информация о нежелании владельцев стадиона видеть харьковчан на своем поле.

Еще два новичка нового сезона УПЛ, Кудровка и Эпицентр, на этот момент не сообщили об аттестации, однако проблем к этом плане не ожидается.