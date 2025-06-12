Как играла молодежная сборная Украины на чемпионатах Европы?

В четверг, 12 июня, в Словакии молодежная сборная Украины сыграет свой первый матч на чемпионате Европы. Соперником будет сборная Дании.

Сборная Украины в четвертый раз поучаствует на молодежном чемпионате Европы.

2006: финалист

2011: групповой этап

2023: полуфиналист

Все матчи молодежной сборной Украины на чемпионатах Европы:

2006:

Агеда, Украина – Нидерланды 2:1

Агеда, Украина – Италия 0:1

Агеда, Украина – Дания 2:1

Авейру, Украина – Сербия и Черногория 0:0 (5:4 – по пен.)

Порту, Украина – Нидерланды 0:3

2011:

Виборг, Украина – Чехия 1:2

Гернинг, Украина – Англия 0:0

Гернинг, Украина – Испания 0:3

2023:

Бухарест, Украина – Хорватия 2:0

Бухарест, Украина – Румыния 1:0

Бухарест, Украина – Испания 2:2

Клуж-Напока, Украина – Франция 3:1

Бухарест, Украина – Испания 1:5

2025: