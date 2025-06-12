Сборная УКРАИНЫ12 июня 2025, 15:49 |
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Как играла молодежная сборная Украины на чемпионатах Европы?
В четвертый раз в своей истории украинцы примут участие на молодежном Евро
12 июня 2025, 15:49 |
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В четверг, 12 июня, в Словакии молодежная сборная Украины сыграет свой первый матч на чемпионате Европы. Соперником будет сборная Дании.
Сборная Украины в четвертый раз поучаствует на молодежном чемпионате Европы.
- 2006: финалист
- 2011: групповой этап
- 2023: полуфиналист
Все матчи молодежной сборной Украины на чемпионатах Европы:
2006:
- Агеда, Украина – Нидерланды 2:1
- Агеда, Украина – Италия 0:1
- Агеда, Украина – Дания 2:1
- Авейру, Украина – Сербия и Черногория 0:0 (5:4 – по пен.)
- Порту, Украина – Нидерланды 0:3
2011:
- Виборг, Украина – Чехия 1:2
- Гернинг, Украина – Англия 0:0
- Гернинг, Украина – Испания 0:3
2023:
- Бухарест, Украина – Хорватия 2:0
- Бухарест, Украина – Румыния 1:0
- Бухарест, Украина – Испания 2:2
- Клуж-Напока, Украина – Франция 3:1
- Бухарест, Украина – Испания 1:5
2025:
- Пряшев, Украина - Дания
- Кошице, Украина - Финляндия
- Пряшев, Украина - Нидерланды
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