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Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2025, 15:49 |
179
0

Как играла молодежная сборная Украины на чемпионатах Европы?

В четвертый раз в своей истории украинцы примут участие на молодежном Евро

12 июня 2025, 15:49 |
179
0
Как играла молодежная сборная Украины на чемпионатах Европы?
УАФ

В четверг, 12 июня, в Словакии молодежная сборная Украины сыграет свой первый матч на чемпионате Европы. Соперником будет сборная Дании.

Сборная Украины в четвертый раз поучаствует на молодежном чемпионате Европы.

  • 2006: финалист
  • 2011: групповой этап
  • 2023: полуфиналист

Все матчи молодежной сборной Украины на чемпионатах Европы:

2006:

  • Агеда, Украина – Нидерланды 2:1
  • Агеда, Украина – Италия 0:1
  • Агеда, Украина – Дания 2:1
  • Авейру, Украина – Сербия и Черногория 0:0 (5:4 – по пен.)
  • Порту, Украина – Нидерланды 0:3

2011:

  • Виборг, Украина – Чехия 1:2
  • Гернинг, Украина – Англия 0:0
  • Гернинг, Украина – Испания 0:3

2023:

  • Бухарест, Украина – Хорватия 2:0
  • Бухарест, Украина – Румыния 1:0
  • Бухарест, Украина – Испания 2:2
  • Клуж-Напока, Украина – Франция 3:1
  • Бухарест, Украина – Испания 1:5

2025:

  • Пряшев, Украина - Дания
  • Кошице, Украина - Финляндия
  • Пряшев, Украина - Нидерланды
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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