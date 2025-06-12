Встречали тысячи фанатов. Галатасарай транслировал приезд Сане в эфире
О сенсационном трансфере до сих пор не объявили официально
О сенсационном трансфере до сих пор не объявили официально29-летний немецкий полузащитник «Баварии» Лерой Сане ночью прибыл в Стамбула где должен подписать контракт с «Галатасараем».
По этому поводу турецкий клуб организовал встречу болельщиков с футболистом вблизи аэропорта, а сам приезд транслировался в прямом эфире.
Сане уже поблагодарил футбольный клуб «Бавария» за годы, которые он провел в клубе и сообщил, что его ждут новые вызовы в карьере.
В прошлом сезоне Лерой Сане сыграл за «Баварию» 45 матчей и забил 13 мячей.
По информации портала Transfermarkt, его оценивают в 32 миллиона евро.
К «Галатасараю» игрок присоединится в статусе свободного агента.
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