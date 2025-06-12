Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Встречали тысячи фанатов. Галатасарай транслировал приезд Сане в эфире
Турция
12 июня 2025, 15:47 | Обновлено 12 июня 2025, 16:05
374
2

Встречали тысячи фанатов. Галатасарай транслировал приезд Сане в эфире

О сенсационном трансфере до сих пор не объявили официально

12 июня 2025, 15:47 | Обновлено 12 июня 2025, 16:05
374
2
Встречали тысячи фанатов. Галатасарай транслировал приезд Сане в эфире
Twitter Fanatik

О сенсационном трансфере до сих пор не объявили официально29-летний немецкий полузащитник «Баварии» Лерой Сане ночью прибыл в Стамбула где должен подписать контракт с «Галатасараем».

По этому поводу турецкий клуб организовал встречу болельщиков с футболистом вблизи аэропорта, а сам приезд транслировался в прямом эфире.

Сане уже поблагодарил футбольный клуб «Бавария» за годы, которые он провел в клубе и сообщил, что его ждут новые вызовы в карьере.

В прошлом сезоне Лерой Сане сыграл за «Баварию» 45 матчей и забил 13 мячей.

По информации портала Transfermarkt, его оценивают в 32 миллиона евро.

К «Галатасараю» игрок присоединится в статусе свободного агента.

По теме:
Самая популярная команда мира. За ней следят почти полмиллиарда фанатов
Испанский клуб работает над трансфером игрока ПСЖ. Ему указали на двери
Зинченко хочет подписать легендарный клуб. Для трансфера есть одна преграда
Галатасарай трансферы Бавария чемпионат Турции по футболу свободный агент Лерой Сане трансферы Бундеслиги
Александр Сильченко Источник: ФК Галатасарай
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Реал представил Трента Александер-Арнольда
Футбол | 12 июня 2025, 14:12 0
ФОТО. Реал представил Трента Александер-Арнольда
ФОТО. Реал представил Трента Александер-Арнольда

Игрок взял в клубе 12-й номер

ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски победил. Сборная Польши осталась без тренера
Футбол | 12 июня 2025, 10:51 6
ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски победил. Сборная Польши осталась без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски победил. Сборная Польши осталась без тренера

Михал Пробеж покинул свой пост

Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Футбол | 12.06.2025, 07:26
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Волейбол | 11.06.2025, 22:00
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины
Футбол | 11.06.2025, 15:06
«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины
«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Турция ничем не лучше СА.
Но в Турции столько платить не будут.
Ответить
0
ona_proigraet
Станбул )))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
11.06.2025, 02:03 44
Футбол
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
11.06.2025, 06:52 3
Бокс
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
11.06.2025, 09:03 2
Футбол
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
11.06.2025, 08:56 3
Футбол
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
12.06.2025, 05:55
Бокс
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
11.06.2025, 08:35 1
Футбол
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
11.06.2025, 03:16 1
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
11.06.2025, 07:48 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем