СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 12 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Украина U-21 – Дания U-21
22:00 Германия U-21 – Словения U-21
22:00 Чехия U-21 – Англия U-21
22:00 Финляндия U-21 – Нидерланды U-21
КИБЕРСПОРТ
21:45 NaVi – Nemiga Gaming
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