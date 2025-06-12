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12 июня 2025, 14:53 |
43
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

12 июня 2025, 14:53 |
43
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июня
УАФ

В четверг, 12 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Украина U-21 – Дания U-21

Ggbet 3.16 – 3.45 – 2.39

22:00 Германия U-21 – Словения U-21

Ggbet 1.36 – 5.56 – 9.15

22:00 Чехия U-21 – Англия U-21

Ggbet 6.37 – 4.74 – 1.52

22:00 Финляндия U-21 – Нидерланды U-21

Ggbet 9.25 – 5.51 – 1.36

КИБЕРСПОРТ

21:45 NaVi – Nemiga Gaming

Ggbet 1.34 – 3.34

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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