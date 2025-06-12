Два клуба УПЛ готовы пригласить братьев-близнецов

Как уже сообщалось накануне, трудовой альянс братьев-близнецов Ивана и Николая Когутов с пристоличным ФК «Левый берег» подошел к концу. Оба намерены продолжить свою карьеру в Премьер-лиге, из которой по результатам матчей плей-офф с харьковским «Металлистом 1925» команда «аистов» выбыла.

Как стало известно Sport.ua, интерес к услугам этих полузащитников проявляют два клуба – киевская «Оболонь» и дебютант элиты «Кудровка» из одноименного села на Черниговщине. Где именно окажутся братья – окончательно станет известно в ближайшее время, когда эти коллективы начнут подготовку к новому сезону.

В сезоне-2024/25 Иван Когут провел в футболке «Левого берега» 23 матча, а Николай Когут участвовал в 22 поединках. Результативностью оба брата не отличались.

Ранее мы сообщали, что «Левый берег» прекратил сотрудничество с братьями-близнецами.