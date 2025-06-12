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Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 14:25 | Обновлено 12 июня 2025, 15:42
1654
0

Два клуба УПЛ готовы пригласить братьев-близнецов

Далеко ехать бывшим «аистам» не придется

12 июня 2025, 14:25 | Обновлено 12 июня 2025, 15:42
1654
0
Два клуба УПЛ готовы пригласить братьев-близнецов
ФК Левый Берег

Как уже сообщалось накануне, трудовой альянс братьев-близнецов Ивана и Николая Когутов с пристоличным ФК «Левый берег» подошел к концу. Оба намерены продолжить свою карьеру в Премьер-лиге, из которой по результатам матчей плей-офф с харьковским «Металлистом 1925» команда «аистов» выбыла.

Как стало известно Sport.ua, интерес к услугам этих полузащитников проявляют два клуба – киевская «Оболонь» и дебютант элиты «Кудровка» из одноименного села на Черниговщине. Где именно окажутся братья – окончательно станет известно в ближайшее время, когда эти коллективы начнут подготовку к новому сезону.

В сезоне-2024/25 Иван Когут провел в футболке «Левого берега» 23 матча, а Николай Когут участвовал в 22 поединках. Результативностью оба брата не отличались.

Ранее мы сообщали, что «Левый берег» прекратил сотрудничество с братьями-близнецами.

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Иван Когут Николай Когут Оболонь Киев Кудровка трансферы трансферы УПЛ свободный агент инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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