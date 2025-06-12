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  4. Н. Киченок / Линетт – Мелихар / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 июня 2025, 13:50 |
307
0

Н. Киченок / Линетт – Мелихар / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного турнира WTA 250 в Хертогенбосе

12 июня 2025, 13:50 |
307
0
Н. Киченок / Линетт – Мелихар / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда Киченок и Магда Линетт

12 июня украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Магда Линетт (Польша) сыграют против тандема Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова. Время начала встречи – 13:50 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в полуфинале поборются либо против Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс, либо против Катажины Питер и Нины Стоянович.

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Николь Мелихар Надежда Киченок Людмила Самсонова Магда Линетт WTA Хертогенбос смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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