Н. Киченок / Линетт – Мелихар / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 июня украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Магда Линетт (Польша) сыграют против тандема Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова. Время начала встречи – 13:50 по Киеву.

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Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в полуфинале поборются либо против Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс, либо против Катажины Питер и Нины Стоянович.