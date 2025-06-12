Н. Киченок / Линетт – Мелихар / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного турнира WTA 250 в Хертогенбосе
12 июня украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.
В четвертьфинале украинка и ее напарница Магда Линетт (Польша) сыграют против тандема Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова. Время начала встречи – 13:50 по Киеву.
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Это первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в полуфинале поборются либо против Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс, либо против Катажины Питер и Нины Стоянович.
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