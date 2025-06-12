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  4. Финалистка РГ 2023 перешла на одноручный бэкхенд из-за травмы запястья
WTA
12 июня 2025, 12:52 |
104
0

Финалистка РГ 2023 перешла на одноручный бэкхенд из-за травмы запястья

Каролина Мухова борется с травмой и вносит корректировки в игровой стиль

12 июня 2025, 12:52 |
104
0
Финалистка РГ 2023 перешла на одноручный бэкхенд из-за травмы запястья
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

28-летняя чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 14) совершила прорыв на Ролан Гаррос 2023, где дошла до финала и сумела взять сет у Иги Свентек, хотя и уступила в итоге польской спортсменке.

С тех пор, несмотря на впечатляющий теннисный арсенал, Каролина осталась в тени, пытаясь восстановиться после травмы запястья, которую она получила более года назад и по поводу которой перенесла непростую операцию. После нескольких неудачных попыток возвращения Мухова снова вышла на корт, но с изменениями в своей игре. Чешская теннисистка вынуждена была перейти с привычного двуручного бэкхэнда на одноручный из-за травмы.

Процесс восстановления для Каролины все еще не завершен. Несмотря на существенные корректировки в стиле игры, она продолжает проходить реабилитацию, чтобы снизить дискомфорт в левом запястье.

«Я чувствовала, что отсутствие матчей скорее вредит мне. Думаю, что на траве я доставляю соперницам серьезные неудобства, и резаные удары – отличная тактика. Поэтому я решила бороться, получать матчевую практику и, возможно, даже одержать несколько побед.

Я обожаю спорт и люблю играть. Не хотела упускать все только из-за запястья. Я просто стараюсь понять, где играть, как тактически адаптироваться с этим ограничением. Я бы солгала, сказав, что настроена очень позитивно. Это действительно расстраивает. Иногда думаю: «Черт, будь у меня возможность бить с двух рук – было бы намного легче», но стараюсь отбрасывать такие мысли и сосредотачиваться на позитиве. Сейчас я больше изучаю тактику, особенно подачу – особенно на траве. Я делаю упор на точность, на скорость, чтобы ставить соперниц в неудобное положение.

Я принимаю все, как есть. Не хочу говорить, что мне не везет. Я много делаю, чтобы такие вещи не случались с моим телом, но они все равно происходят. Я стараюсь предотвратить травмы, делаю все возможное, но пока каждый раз что-то случается. Таков спорт. Что-то происходит – ты пытаешься восстановить здоровье. Это печально, но таков теннис. Это жестокий спорт».

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Каролина Мухова
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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