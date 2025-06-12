«В языке». Вьюник рассказал, в чем разница между Ротанем и Мельгосой

Нападающий гданьской «Лехии» и молодежной сборной Украины Богдан Вьюник в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, в чем разница между бывшим тренером молодежки, Русланом Ротанем, и нынешним, Унаи Мельгосой.

– Что из себя представляет нынешний ваш тренер Унаи Мельгоса? В чем его плюсы?

– Прежде всего, это опытный специалист, который работал в Испании, помогал Сергею Реброву в «Ференцвароше», был в структуре «Динамо». Но самое главное, что наш наставник невероятный психолог. Мне очень интересно, как он каждый раз находит новые слова для своих футболистов. Например, на последней теории он произнес речь, после которой ты хочешь уже поскорее выйти на поле, чтобы добиваться положительного результата.

– Какая разница между ним и прошлым тренер «молодежки» Русланом Ротанем в плане подходов к работе?

– Главная разница в языке (улыбается). Если Руслан Петрович разговаривал на украинском, то Унаи общается на английском. Разница этих наставников только в подходах к тренировкам. А что касается отношения к игрокам, атмосферы в коллективе, то мне нравится работать с обоими тренерами. С ними интересно.