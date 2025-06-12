Источник: Оболонь переманила ключевого футболиста другого клуба УПЛ

Украинский защитник Евгений Шевченко, ныне выступающий за ровенский «Верес», сменит клубную прописку в Украинской Премьер-лиге.

По информации Игоря Бурбаса, Шевченко согласовал детали личного контракта с киевской «Оболонью». Именно в составе пивоваров защитник и продолжит карьеру.

Действующий контракт Евгения с «волками» действует до 30 июня 2025 года. У футболиста было право продлить соглашение еще на год, но он отказался от такой возможности.

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги Шевченко провел 24 матча за «Верес», отличившись одним забитым голом и 3 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Вересс неожиданно объявил об уходе капитана.