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  4. Источник: Оболонь переманила ключевого футболиста другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 14:33 |
1187
0

Источник: Оболонь переманила ключевого футболиста другого клуба УПЛ

Евгений Шевченко, якобы, станет игроком киевской «Оболони»

12 июня 2025, 14:33 |
1187
0
Источник: Оболонь переманила ключевого футболиста другого клуба УПЛ
НК Верес. Евгений Шевченко

Украинский защитник Евгений Шевченко, ныне выступающий за ровенский «Верес», сменит клубную прописку в Украинской Премьер-лиге.

По информации Игоря Бурбаса, Шевченко согласовал детали личного контракта с киевской «Оболонью». Именно в составе пивоваров защитник и продолжит карьеру.

Действующий контракт Евгения с «волками» действует до 30 июня 2025 года. У футболиста было право продлить соглашение еще на год, но он отказался от такой возможности.

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги Шевченко провел 24 матча за «Верес», отличившись одним забитым голом и 3 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Вересс неожиданно объявил об уходе капитана.

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Евгений Шевченко (футболист) Верес Ровно Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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