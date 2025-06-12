Без Стерлинга, Феликса и других. Челси объявил заявку на КЧМ
9 футболистов первой команды не поедут на турнир
15 июня – 13 июля 2025 года в Соединенных Штатах Америки состоится клубный чемпионат мира.
Лондонский «Челси» опубликовал заявку на этот турнир.
В нее не вошли 9 футболистов первой команды: Жоау Феликс, Джордже Петрович, Рахим Стерлинг, Аксель Дисаси, Бен Чилвелл, Кендри Паес, Ренату Вейга, Весли Фофана и Михаил Мудрик.
Заявка «Челси» на клубный чемпионат мира 2025:
Вратари: Роберт Санчес, Филип Йоргенсен, Майк Пендерс, Гага Слонина.
Защитники: Марк Кукурелья, Тосин Адарабиойо, Бенуа Бадиашиль, Леви Колвилл, Мамаду Сарр, Трево Чалоба, Рис Джеймс, Мало Гюсто, Аарон Ансельмино, Джош Ачемпонг.
Полузащитники: Энцо Фернандес, Дарио Эссуго, Андрей Сантос, Кирнан Дьюсбери-Холл, Мойсес Кайседо, Ромео Лавиа.
Нападающие: Педру Нету, Лиам Делап, Коул Палмер, Нони Мадуэке, Николас Джексон, Кристофер Нкунку, Тайрик Джордж, Марк Гию.
The Blues heading Stateside! 🇺🇸 pic.twitter.com/RQWQSkdWmj— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 11, 2025
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