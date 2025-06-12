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  4. Без Стерлинга, Феликса и других. Челси объявил заявку на КЧМ
Англия
12 июня 2025, 12:46 |
116
0

Без Стерлинга, Феликса и других. Челси объявил заявку на КЧМ

9 футболистов первой команды не поедут на турнир

12 июня 2025, 12:46 |
116
0
Без Стерлинга, Феликса и других. Челси объявил заявку на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июня – 13 июля 2025 года в Соединенных Штатах Америки состоится клубный чемпионат мира.

Лондонский «Челси» опубликовал заявку на этот турнир.

В нее не вошли 9 футболистов первой команды: Жоау Феликс, Джордже Петрович, Рахим Стерлинг, Аксель Дисаси, Бен Чилвелл, Кендри Паес, Ренату Вейга, Весли Фофана и Михаил Мудрик.

Заявка «Челси» на клубный чемпионат мира 2025:

Вратари: Роберт Санчес, Филип Йоргенсен, Майк Пендерс, Гага Слонина.

Защитники: Марк Кукурелья, Тосин Адарабиойо, Бенуа Бадиашиль, Леви Колвилл, Мамаду Сарр, Трево Чалоба, Рис Джеймс, Мало Гюсто, Аарон Ансельмино, Джош Ачемпонг.

Полузащитники: Энцо Фернандес, Дарио Эссуго, Андрей Сантос, Кирнан Дьюсбери-Холл, Мойсес Кайседо, Ромео Лавиа.

Нападающие: Педру Нету, Лиам Делап, Коул Палмер, Нони Мадуэке, Николас Джексон, Кристофер Нкунку, Тайрик Джордж, Марк Гию.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
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