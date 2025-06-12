ФОТО. Челси показал гостевую форму на сезон 2025/26
В клубе назвали комплект «лондонским шедевром»
В четверг, 12 июня 2025 года, лондонский «Челси» представил новую игровую форму на сезон 2025/26.
Новый гостевой комплект победителя Лиги конференций 2024/25 выполнен в минималистичном стиле компанией Nike. Полностью белая футболка дополнена цветными манжетами на рукавах и 8 цветными линиями в центре джерси.
Сезон АПЛ 2024/25 «Челси» под руководством Энцо Марески завершил на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 69 очков в 38 матчах чемпионата Англии.
ФОТО. Челси показал гостевую форму на сезон 2025/26
A London Masterpiece.— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 12, 2025
Unveiling your @nikefootball Chelsea 25/26 Away Kit.
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