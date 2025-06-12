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  4. ФОТО. Челси показал гостевую форму на сезон 2025/26
Англия
12 июня 2025, 12:22 |
153
0

ФОТО. Челси показал гостевую форму на сезон 2025/26

В клубе назвали комплект «лондонским шедевром»

12 июня 2025, 12:22 |
153
0
ФОТО. Челси показал гостевую форму на сезон 2025/26
ФК Челси

В четверг, 12 июня 2025 года, лондонский «Челси» представил новую игровую форму на сезон 2025/26.

Новый гостевой комплект победителя Лиги конференций 2024/25 выполнен в минималистичном стиле компанией Nike. Полностью белая футболка дополнена цветными манжетами на рукавах и 8 цветными линиями в центре джерси.

Сезон АПЛ 2024/25 «Челси» под руководством Энцо Марески завершил на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 69 очков в 38 матчах чемпионата Англии.

ФОТО. Челси показал гостевую форму на сезон 2025/26

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Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
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