КАДЕНКО: «Весной интрига в соревнованиях ПФЛ держалась до последнего тура»

Президент ПФЛ Александр Каденко проанализировал прошедший сезон 2024/25, в котором интрига продолжалась в каждой из лиг до последнего забитого мяча, а также поделился ожиданиями от Конференции ПФЛ, заседание которой запланировано на 17 июня.

«Начну со слов благодарности ВСУ за их ежедневный подвиг и защиту нашего государства, — говорит Каденко. — В сложные военные времена мы имеем возможность проводить турниры. Без титанических усилий наших ребят и девушек, которые защищают Украину, футбол в нашей стране был бы невозможен. Также мы выражаем наше уважение тем уже многочисленным представителям клубов ПФЛ, которые встали на защиту Родины. Конечно, все голы и победы сейчас посвящаются именно нашим героям и героиням.

Что касается спортивной составляющей, то приятно отметить, что чемпионат Украины по футболу во всех лигах держал интригу с первого до последнего тура. Мы стали свидетелями многих волевых и драматичных поединков, настоящих сенсаций и открытий. Вторая часть чемпионата была интересной, и клубы находились в равных условиях.

– Как вы в целом оцените сезон 2024/2025?

– Я уверен, что соревнования понравились болельщикам. Жаль, что у нас после третьего тура из Первой лиги снялся ФК «Хуст». Хорошо, что клубы оперативно и конструктивно приняли необходимые решения, которые позволили должным образом провести соревнования и на втором этапе, хотя, бесспорно, это требовало где-то даже творческого подхода, а также молниеносной реакции на вызовы современности.

– Довольны ли вы работой Центрального совета? Как они оперативно справляются с определенными проблемами, связанными с соревнованиями?

– Так уж складывается, что эти форс-мажоры существуют. Летом перед началом сезона принималось управленческое решение относительно Турнира четырех, летом после завершения регулярного чемпионата решалась судьба матчей за третье место Второй лиги. Это наложило свой отпечаток на календарь сезона в целом и стыковые матчи в частности. Нам остается извлечь правильные уроки из этих форс-мажоров, как это делалось в предыдущие годы.

– В одном из последних матчей чемпионата за право остаться в Первой лиге «Подолье» сумело переиграть «Колос-2»...

– Сама игра «Подолья» помогла клубу остаться в Первой лиге, они были сильнее соперника. Отмечу, что перед матчами мы благодарим ВСУ, первый удар делает один из защитников. На всех играх проходят соответствующие акции. Спасибо администрациям, главам городов за то, что они идут навстречу и мы отмечаем наших героев.

– «Чернигов» переиграл запорожский Металлург (3:0) в первом переходном матче и имеет хороший шанс подняться в Первую лигу.

– Задача у «Металлурга» сложная, но «Чернигова» просто не будет, Запорожье с большими традициями и еще даст ответ во втором матче. Так же было в поединке за первое место во Второй лиге «Пробой» – «Колос-2». Пробой имел гандикап в три мяча, но ковалевцы отыгрались...

– Сразу четыре клуба ПФЛ повысились в классе. О чем это говорит?

– Спортивная составляющая Первой лиги говорит сама за себя. Мы гордимся нашими клубами и надеемся, что они в УПЛ будут достойно выступать и смогут о себе заявить во весь голос. Можно только еще раз поздравить «Эпицентр», «Полтаву», «Металлист 1925» и «Кудровку» с историческим достижением. Для нас важно, что соблюден спортивный принцип, регламентные нормы, план-календарь.

– Клубы, которые поднимаются в Премьер-лигу, показывают, что приходят не на короткое время. Каковы прогнозы относительно четырех клубов ПФЛ, которые в этом сезоне повысились в классе?

– Все будет зависеть от руководителей, финансирования. Всем четырем клубам нужно подтягивать инфраструктуру. Те же экс-участники соревнований ПФЛ Полесье, Кривбасс, Колос смогли это сделать и сейчас соответствуют соответствующим требованиям. Надеюсь, руководители подтянут инфраструктуру и смогут соответствовать требованиям Премьер-лиги.

– Уже были анонсированы определенные изменения в формате и регламенте проведения турнира. Можете ознакомить болельщиков?

– Мы всегда выполняем принятые решения, если нет форс-мажоров. Год назад утвердили, что переходим к 16 командам, и это было пожелание клубов, и мы идем им навстречу. Этот формат, который был по группам, был более экономически выгодным. Но 16 клубов в два круга будет более интересным и динамичным для зрителей, останутся переходы между лигами по две команды, и две команды играют стыковые матчи. Борьба будет интересной и напряженной до последних туров.

– Добавляют интриги названия команд в новом сезоне Первой лиги – «Черноморец», «Ворскла», «Левый Берег»…

– Они заслуживают быть в элите и надеюсь будут ставить задачу вернуться туда через год. Соревнования должны быть интересными потому, что и в Первой лиге есть команды, такие как «Буковина», «Виктория», «Феникс-Мариуполь», ЮКСА, «Металлист». Думаю, будет интересный чемпионат с интригующими матчами.

– Как относитесь к так называемым командам «двоек»?

– Это хороший шанс для молодых футболистов проявить себя, выйти на новый уровень. Они играют во Второй лиге, растут в противостоянии со взрослыми исполнителями, мужают. Играя в одном возрасте, они соревнуются против сверстников, а здесь более опытные футболисты. Говоря о соревнованиях ПФЛ, результат говорит сам за себя – многие вторые команды клубов УПЛ были среди лидеров Второй лиги, и даже подготовили молодых талантов, которые смогли о себе заявить.

– Какие команды Премьер-лиги уже заявили, что хотят видеть свои команды-двойки во Второй лиге?

– 17 июня мы узнаем, кто это будет. Заявки поступили в ПФЛ, и на Конференции мы примем решение. Как вы знаете, в ПФЛ Украины все эти вопросы решают клубы-участники соревнований. Мы, в свою очередь, обеспечиваем опрос и ознакомление клубов с различными вариантами, стараемся слышать каждого на всех этапах – от формирования регламентных норм.

– В этом году есть игроки из ПФЛ, которые заявили о себе в сборных Украины разных возрастных категорий. В УПЛ много дебютантов из низших лиг, некоторые из этих ребят доросли до еврокубков. Как вы это воспринимаете?

– Мы благодарны клубам, которые воспитывают игроков. Кирилл Дигтярь, Даниил Приходько выступают за юношеские сборные, и надеемся, что их будет больше. Болеем за наших ребят, которые пробиваются на повышение, в сборные, вплоть до национальной. Каждый клуб – это шанс для молодых талантов, которые пробивались из низов.

– Разделение на группы по географическому принципу команды во Второй лиге оправдывают себя из-за финансовой составляющей. Но как демонстрирует плей-офф, противостояния из разных регионов не хватает.

– Вторая лига интересна, появляются новые команды. Формат, который у нас был, требует доработки, мы провели совещания с клубами и в следующем году будем сохранять географический принцип, но количество игр увеличится. Соревнования будут в три круга, чтобы команды проводили по 26-28 матчей за сезон. Мы закончили рано, но и поздно начинали, но это решение было за клубами. В прошлом году мы предлагали сыграть в три круга, но проголосовали за два круга.

Мы сейчас в такой ситуации живем, мы не можем гарантировать большее количество матчей. Приняли такое решение, а сейчас будем менять.

– В конце осени был проведен Открытый турнир ПФЛ. Чья это была инициатива и насколько она себя оправдала?

– Организовать этот турнир предложили клубы. Появилась идея провести Зимний турнир ПФЛ, команды подали заявки и продолжили до середины декабря участвовать в официальном турнире. Мы сделали регламент, чтобы и селекция проходила, клубы могли просматривать игроков, чтобы потом уже брать их на зимние сборы.

– Как вы оцените опыт сотрудничества с транслятором DiviSport?

– Хочу поблагодарить телеканал и наши клубы. У нас не было больших вопросов к телеканалу, и у них не было вопросов. Будем набираться опыта, имеем соответствующие предложения. На конференции примем решения, которые будут способствовать развитию продукта, чтобы мы и в дальнейшем могли привлекать и спонсоров, и вещателей.

– Что скажете о сотрудничестве клубов ПФЛ с компанией SELECT?

– Клубы довольны, возможно, хотели большего от компании. Но мы все равно благодарны за то количество мячей, которое предоставляет компания. Будем вести переговоры, чтобы увеличить это количество, потому что клубы развиваются, создают детские школы и тех мячей уже недостаточно. Мы планировали, что 17 июня на Конференции представители клубов увидят новый мяч, которым будут играть в сезоне 2025/26.

Обзор и комментарии матчей плей-офф, итоги сезона в информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная о соревнованиях ПФЛ в весенней части сезона.