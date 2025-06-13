Без капитана. Боруссия Дортмунд сформировала заявку на клубный ЧМ
В списке Нико Ковача оказались 28 футболистов
Немецкая команда «Боруссия» Дормунд озвучила перечень своих игроков, которые попали в заявку на клубный чемпионат мира 2025.
Главный тренер коллектива Нико Ковач сформировал список из 28-ми футболистов.
Вместе с новыми партнерами на турнир поедет Джоб Беллингем, который присоединился в начале месяца к клубу.
Вне состава оказался капитан «Боруссии» Эмре Джан и полузащитник Салих Озджан.
Заявка «Боруссии» Дортмунд на клубный чемпионат мира:
Вратари: Грегор Кобель, Силас Оштжински, Александр Майер
Защитники: Ян Коуту, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Даниэль Свенссон, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон, Филиппо Мане, Сумаила Кулибали, Элиас Бенкара
Полузащитники: Джованни Рейна, Феликс Нмеча, Юлиан Брандт, Паскаль Гросс, Жюльен Дюранвиль, Карни Чуквуэмека, Марсель Забитцер, Матис Альберт, Айман Азил, Джоби Беллингем
Нападающие: Серу Гирасси, Максимилиан Байер, Карим Адееми, Коул Кэмпбелл, Самуэле Инасио, Джейми Байно-Гиттенс
📝 Unser Aufgebot für den Club World Cup 🇺🇸 @FIFACWC | #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/5PE2K5FPiB— Borussia Dortmund (@BVB) June 10, 2025
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