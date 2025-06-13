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Клубный чемпионат мира
13 июня 2025, 10:44 | Обновлено 13 июня 2025, 10:48
242
0

Без капитана. Боруссия Дортмунд сформировала заявку на клубный ЧМ

В списке Нико Ковача оказались 28 футболистов

13 июня 2025, 10:44 | Обновлено 13 июня 2025, 10:48
242
0
Без капитана. Боруссия Дортмунд сформировала заявку на клубный ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкая команда «Боруссия» Дормунд озвучила перечень своих игроков, которые попали в заявку на клубный чемпионат мира 2025.

Главный тренер коллектива Нико Ковач сформировал список из 28-ми футболистов.

Вместе с новыми партнерами на турнир поедет Джоб Беллингем, который присоединился в начале месяца к клубу.

Вне состава оказался капитан «Боруссии» Эмре Джан и полузащитник Салих Озджан.

Заявка «Боруссии» Дортмунд на клубный чемпионат мира:

Вратари: Грегор Кобель, Силас Оштжински, Александр Майер

Защитники: Ян Коуту, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Даниэль Свенссон, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон, Филиппо Мане, Сумаила Кулибали, Элиас Бенкара

Полузащитники: Джованни Рейна, Феликс Нмеча, Юлиан Брандт, Паскаль Гросс, Жюльен Дюранвиль, Карни Чуквуэмека, Марсель Забитцер, Матис Альберт, Айман Азил, Джоби Беллингем

Нападающие: Серу Гирасси, Максимилиан Байер, Карим Адееми, Коул Кэмпбелл, Самуэле Инасио, Джейми Байно-Гиттенс

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Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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