Без капитана. Боруссия Дортмунд сформировала заявку на клубный ЧМ

Немецкая команда «Боруссия» Дормунд озвучила перечень своих игроков, которые попали в заявку на клубный чемпионат мира 2025.

Главный тренер коллектива Нико Ковач сформировал список из 28-ми футболистов.

Вместе с новыми партнерами на турнир поедет Джоб Беллингем, который присоединился в начале месяца к клубу.

Вне состава оказался капитан «Боруссии» Эмре Джан и полузащитник Салих Озджан.

Заявка «Боруссии» Дортмунд на клубный чемпионат мира:

Вратари: Грегор Кобель, Силас Оштжински, Александр Майер

Защитники: Ян Коуту, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Даниэль Свенссон, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон, Филиппо Мане, Сумаила Кулибали, Элиас Бенкара

Полузащитники: Джованни Рейна, Феликс Нмеча, Юлиан Брандт, Паскаль Гросс, Жюльен Дюранвиль, Карни Чуквуэмека, Марсель Забитцер, Матис Альберт, Айман Азил, Джоби Беллингем

Нападающие: Серу Гирасси, Максимилиан Байер, Карим Адееми, Коул Кэмпбелл, Самуэле Инасио, Джейми Байно-Гиттенс