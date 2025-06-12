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  4. Защитник сборной Украины станет лидером иностранного клуба в сезоне 2025/26
Турция
12 июня 2025, 10:09 |
1634
0

Защитник сборной Украины станет лидером иностранного клуба в сезоне 2025/26

«Трабзонспор» считает Арсения Батагова одним из лучших футболистов в команде

12 июня 2025, 10:09 |
1634
0
Защитник сборной Украины станет лидером иностранного клуба в сезоне 2025/26
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов заинтересовал несколько команд из топовых европейских лиг, однако с высокой вероятностью он не покинет Суперлигу во время трансферного окна.

23-летний футболист, трансфер которого считают одним из самых удачных приобретений в «Трабзонспоре», занимает важное место в долгосрочных планах руководства и тренерского штаба. Батагов своей игрой на протяжении всего сезона завоевал доверие и болельщиков, и наставника Фатиха Текке.

Главный тренер «Трабзонспора» планирует дать Батагову шанс играть регулярно в следующем сезоне, чтобы он мог продолжить свое развитие и стать лидером клуба.

В турецком клубе уверены, что после успешного сезона 2025/26 стоимость украинца сильно увеличится и на его трансфере можно будет заработать солидные деньги. Именно по этой причине президент Эртугрул Доган не намерен отдавать футболиста за 5-10 млн евро, которые предлагают претенденты на данный момент.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов трансферы
Николай Титюк Источник: Kuzey Ekspres
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