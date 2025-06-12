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Испания
12 июня 2025, 09:58 | Обновлено 12 июня 2025, 09:59
78
0

Не 66. Стало известно, под каким номером Трент будет играть за Реал

Англичанин взял 12-й номер

12 июня 2025, 09:58 | Обновлено 12 июня 2025, 09:59
78
0
Не 66. Стало известно, под каким номером Трент будет играть за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

30 мая 2025 года мадридский клуб официально объявил о подписании английского правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

Как позже сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, в королевском клубе 26-летний футболист будет играть под 12-м номером, а не под 66-м, который был у него на протяжении всего времени выступлений за «Ливерпуль».

Также стоит отметить, что на спине игрока будет написано «Трент», а не «Александер-Арнольд», как это было в «Ливерпуле».

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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Трент Александер-Арнольд Реал Мадрид игровой номер Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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