Не 66. Стало известно, под каким номером Трент будет играть за Реал
Англичанин взял 12-й номер
30 мая 2025 года мадридский клуб официально объявил о подписании английского правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.
Как позже сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, в королевском клубе 26-летний футболист будет играть под 12-м номером, а не под 66-м, который был у него на протяжении всего времени выступлений за «Ливерпуль».
Также стоит отметить, что на спине игрока будет написано «Трент», а не «Александер-Арнольд», как это было в «Ливерпуле».
В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
👕🤍 Trent Alexander-Arnold will wear number 12 at Real Madrid. pic.twitter.com/TQkq4ZIWDK— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2025
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