Не 66. Стало известно, под каким номером Трент будет играть за Реал

30 мая 2025 года мадридский клуб официально объявил о подписании английского правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

Как позже сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, в королевском клубе 26-летний футболист будет играть под 12-м номером, а не под 66-м, который был у него на протяжении всего времени выступлений за «Ливерпуль».

Также стоит отметить, что на спине игрока будет написано «Трент», а не «Александер-Арнольд», как это было в «Ливерпуле».

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.