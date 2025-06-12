Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»

Бывший игрок сборной Украины по футболу Василий Кардаш, который потом был тренером в сборных Украины всех возрастов в беседе с корреспондентом Sport.ua, поделился своими впечатлениями о июньских поединках подопечных Сергея Реброва на международном турнире в Канаде:

– На собственном опыте знаю, как сложно себя настраивать после завершения сезона на клубном уровне, потом сыграть еще и за сборную. Но благодаря волевым качествам с мотивацией проблем все же не возникало.

А в стартовом поединке в Торонто с хозяевами создавалось впечатление, что некоторые из гостей вышли на поле с настроением отдыха, чтобы просто улучшить свою статистику выступлений за главную команду страны. Так не должно быть: если уж дал согласие приехать на сбор, то, пожалуйста, докажи на поле свою профспособность. И намеки на изнурительный сезон здесь ни при чем. Что тогда говорить о представителях клубов топ-чемпионатов, где конкуренция значительно острее и многие из них потом участвовали в решающих поединках за свои сборные в Лиге наций, а вскоре будут выступать на клубном чемпионате мира. И никто не жалуется на усталость, немотивированность, наверное, потому они и «звезды».

– По вашему мнению, с канадцами нашим не хватало желания сыграть через не могу?

– Знаете, возможно, не обошлось без недооценки соперника, хотя, убежден, тренерский штаб предоставил информацию, что канадцы хорошо обучены и с ними будет нелегко. Однако целая группа игроков так и не заставила себя действовать с максимальной выкладкой и хорошо, что канадцы при счете 4:0 сбавили обороты.

– По ходу матча с хозяевами Реброву смело можно было менять почти всю команду?

– Бывает, что ничего не получается, но в Торонто в этом была и вина наших ребят. Поэтому неудивительно, что на следующий матч с новозеландцами вышел практически второй состав. В конце концов, как и обещал Ребров перед началом турнира, что позволит сыграть практически всем. Все же, это был селекционный сбор и наставнику надо было владеть исчерпывающей информацией, на кого можно рассчитывать осенью в отборочном цикле на чемпионат мира. Следует признать, что с новозеландцами украинцы уже сыграли более качественно.

– Нашли этому объяснение?

– Справедливости ради следует сказать, что новозеландцы были слабее канадцев. Во-вторых, с настроем на этот раз уже все было хорошо. Поскольку на поле были преимущественно игроки ротации, то им хотелось доказать Реброву, что они заслуживают большего. Это им удалось, победили наши ребята заслуженно.

– О проблемах с психологией уже шла речь, а какие позиции, по вашему мнению, были неконкурентоспособными?

– По-моему, в обороне только Илья Забарный неприкосновенный, к остальным защитникам есть вопросы. Не хватало агрессии нашим вингерам, неубедительно выглядел Николай Шапаренко. Во время чемпионата УПЛ его преследовали травмы и это сказывается. Тем не менее, следует напомнить, что в Торонто украинцы играли экспериментальным составом.

– Турнир в Торонто был полезен?

– Безусловно. Прежде всего, была возможность сыграть с представителями разных футбольных школ. А это ценный опыт. Во-вторых, теперь у Реброва уже есть исчерпывающая информация о том, над устранением каких уязвимых мест нужно работать на завершающем этапе подготовки к отбору на мировой футбольный форум.