Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2025, 09:33 |
1290
1

Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»

Василий Кардаш считает, что ко всем остальным представителям сборной есть вопросы

12 июня 2025, 09:33 |
1290
1
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший игрок сборной Украины по футболу Василий Кардаш, который потом был тренером в сборных Украины всех возрастов в беседе с корреспондентом Sport.ua, поделился своими впечатлениями о июньских поединках подопечных Сергея Реброва на международном турнире в Канаде:

– На собственном опыте знаю, как сложно себя настраивать после завершения сезона на клубном уровне, потом сыграть еще и за сборную. Но благодаря волевым качествам с мотивацией проблем все же не возникало.

А в стартовом поединке в Торонто с хозяевами создавалось впечатление, что некоторые из гостей вышли на поле с настроением отдыха, чтобы просто улучшить свою статистику выступлений за главную команду страны. Так не должно быть: если уж дал согласие приехать на сбор, то, пожалуйста, докажи на поле свою профспособность. И намеки на изнурительный сезон здесь ни при чем. Что тогда говорить о представителях клубов топ-чемпионатов, где конкуренция значительно острее и многие из них потом участвовали в решающих поединках за свои сборные в Лиге наций, а вскоре будут выступать на клубном чемпионате мира. И никто не жалуется на усталость, немотивированность, наверное, потому они и «звезды».

– По вашему мнению, с канадцами нашим не хватало желания сыграть через не могу?

– Знаете, возможно, не обошлось без недооценки соперника, хотя, убежден, тренерский штаб предоставил информацию, что канадцы хорошо обучены и с ними будет нелегко. Однако целая группа игроков так и не заставила себя действовать с максимальной выкладкой и хорошо, что канадцы при счете 4:0 сбавили обороты.

– По ходу матча с хозяевами Реброву смело можно было менять почти всю команду?

– Бывает, что ничего не получается, но в Торонто в этом была и вина наших ребят. Поэтому неудивительно, что на следующий матч с новозеландцами вышел практически второй состав. В конце концов, как и обещал Ребров перед началом турнира, что позволит сыграть практически всем. Все же, это был селекционный сбор и наставнику надо было владеть исчерпывающей информацией, на кого можно рассчитывать осенью в отборочном цикле на чемпионат мира. Следует признать, что с новозеландцами украинцы уже сыграли более качественно.

– Нашли этому объяснение?

– Справедливости ради следует сказать, что новозеландцы были слабее канадцев. Во-вторых, с настроем на этот раз уже все было хорошо. Поскольку на поле были преимущественно игроки ротации, то им хотелось доказать Реброву, что они заслуживают большего. Это им удалось, победили наши ребята заслуженно.

– О проблемах с психологией уже шла речь, а какие позиции, по вашему мнению, были неконкурентоспособными?

– По-моему, в обороне только Илья Забарный неприкосновенный, к остальным защитникам есть вопросы. Не хватало агрессии нашим вингерам, неубедительно выглядел Николай Шапаренко. Во время чемпионата УПЛ его преследовали травмы и это сказывается. Тем не менее, следует напомнить, что в Торонто украинцы играли экспериментальным составом.

– Турнир в Торонто был полезен?

– Безусловно. Прежде всего, была возможность сыграть с представителями разных футбольных школ. А это ценный опыт. Во-вторых, теперь у Реброва уже есть исчерпывающая информация о том, над устранением каких уязвимых мест нужно работать на завершающем этапе подготовки к отбору на мировой футбольный форум.

По теме:
Стало известно, почему Александрия не договорилась с тренером клуба УПЛ
Сборная Украины пропускает голы в свои ворота уже 7 матчей подряд
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины зажгла Instagram своей сексуальностью
сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу сборная Новой Зеландии по футболу Новая Зеландия - Украина Канада - Украина Canadian Shield Сергей Ребров Василий Кардаш инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Футбол | 12 июня 2025, 07:26 1
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону

Наставнику каталонского клуба не нужны Фати, Торре, Пенья, тер Штеген и один из защитников

Один из лучших бомбардиров УПЛ может перебраться в иностранный клуб
Футбол | 12 июня 2025, 08:14 0
Один из лучших бомбардиров УПЛ может перебраться в иностранный клуб
Один из лучших бомбардиров УПЛ может перебраться в иностранный клуб

«Кривбасс» готов отпустить полузащитника Егора Твердохлеба

«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины
Футбол | 11.06.2025, 15:06
«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины
«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
Бокс | 12.06.2025, 08:08
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
Барселона продаст четырех футболистов. Один из них не хочет покидать клуб
Футбол | 11.06.2025, 10:44
Барселона продаст четырех футболистов. Один из них не хочет покидать клуб
Барселона продаст четырех футболистов. Один из них не хочет покидать клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Забарний дійсно за своїм рівнем на голову вищий інших гравців оборони збірної України. Що і довів у цих матчах. Та і інтерес з боку ПСЖ не на порожньому місці виріс
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
11.06.2025, 08:35 1
Футбол
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
11.06.2025, 06:52 3
Бокс
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
11.06.2025, 22:00 35
Волейбол
Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
11.06.2025, 06:23 1
Футбол
В IBF обратились к Ломаченко после его решения уйти на пенсию
В IBF обратились к Ломаченко после его решения уйти на пенсию
11.06.2025, 01:00 1
Бокс
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
11.06.2025, 17:36
Бокс
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
10.06.2025, 22:05
Футбол
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
11.06.2025, 08:56 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем