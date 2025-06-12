Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик намерен избавиться от тех футболистов, которые не входят в его планы на следующий сезон.

Кроме того, совет директоров каталонского клуба уверен, что нужно уменьшить состав из-за огромной финансовой нагрузки. Испанская пресса сообщила, что уйти могут сразу пять футболистов:

голкиперы Иньяки Пенья и Марк-Андре тер Штеген. Они не смогут рассчитывать на игровое время, так как роль первого и второго номера в каталонской команде займут Жоан Гарсия и Войцех Щенсны.

вингер Ансу Фати. У футболиста давно нет шансов закрепиться в стартовом составе, а сам Флик не намерен давать игроку минуты на футбольном поле. На данный момент ведутся переговоры с «Монако».

атакующий полузащитник Пабло Торре. Проиграл конкуренцию.

один из защитников Андреас Кристенсен/Рональд Араухо. В «Барселоне» уверены, что смогут получить неплохое предложение по этих игроках и продать одного и них.

Чемпионы Испании не попали на Клубный чемпионат мира, поэтому запланировали турне странами Азии – сыграют несколько товарищеских матчей в Японии и Южной Корее.