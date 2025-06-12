Экс-лидер рейтинга ATP: «Я считаю, что теннисисты – лучшие атлеты в мире»

Бывшая первая ракетка мира и победитель Открытого чемпионата США 2003 Энди Роддик прокомментировал новое большое противостояние в мужском теннисе в эфире своего подкаста Serve with Andy Roddick.

Роддик признался, что не ожидал появления двух таких звезд, как испанец и итальянец, особенно после эпохи Джоковича, Надаля, Федерера и Серены Уильямс: «Я бы проиграл дом, если бы мне сказали, что после Роджера (Федерера), после Рафы (Надаля), после Серены (Уильямс), после Новака (Джоковича) все еще будет такой импульс. А вот мы снова здесь. Я бы не поставил на это, точно не ожидал, но, черт возьми, я очень благодарен».

«Я считаю, что теннисисты – лучшие атлеты в мире. Пять с лишним часов на крупнейших аренах мира. Сравните это с другими видами спорта. Я не хочу обесценивать другие, но: матч НБА – это 48 минут в кондиционируемом помещении, с партнерами, перерывами, тайм-аутами, тренерами. Постоянная коммуникация. А раньше на нас смотрели как на «слабых игроков с кортов гольф-клуба». Сейчас это восприятие исчезло. Чем больше я наблюдаю за этим, тем больше понимаю – теннисисты действительно лучшие атлеты на планете.

Уровень, на который эти двое вывели теннис, просто абсурден. Точно так же, как и три великих до них – они продолжают поднимать планку до невиданных ранее высот. То, как Янник вышел на матч и как мощно бил по мячу… это было безумие. Пять часов сорок минут – и они все еще стоят. У Янника, возможно, судороги, но он борется. А Карлос никогда не сдается. И Янник тоже. Это не было так, что кто-то ошибался на форхенде или бэкхэнде. Ты просто смотришь и говоришь: «О, процент попадания первой подачи упал на четыре пункта» – и это уже решает все. Ошибки – даже не ошибки, это отклонение в полметра, и этого достаточно».

Кроме того, он выразил сочувствие Синнеру, который упустил три матчбола.

«Всегда странно говорить о чьих-то поражениях, но мне жаль Янника. Я уверен, он сам понимает, что не в чем себя винить и что он выложился полностью. Наверняка, три месяца назад такой результат казался бы фантастическим, но это не поможет ему заснуть несколько ночей».

С завершением грунтового сезона и началом травяного Роддик попытался предсказать, кто сможет бросить вызов этой великой паре.

«После поражения Джоковича я сказал, что он все еще может выиграть Уимблдон. Вот насчет Ролан Гаррос – не уверен. Хотя каждый раз, когда я в этом сомневаюсь, он делает невозможное. Но да, он все еще в числе главных претендентов. Думаю, он в одном ряду с Алькарасом и Синнером. Джек Дрейпер, который стал сенсацией в этом сезоне, теперь войдет в ту самую машину хайпа, которая всегда сопровождает британцев на родной земле. Вокруг него будет большое внимание, и это будет одна из самых интересных историй на траве».