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12 июня 2025, 06:03 | Обновлено 12 июня 2025, 06:04
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0

МАКИНРОЙ: «Янник и Карлос – это Beatles и Rolling Stones»

Легендарный теннисист дал развернутое интервью изданию Corriere della Sera

12 июня 2025, 06:03 | Обновлено 12 июня 2025, 06:04
123
0
МАКИНРОЙ: «Янник и Карлос – это Beatles и Rolling Stones»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Макинрой

Семикратный победитель турниров Большого шлема Джон Макинрой стал вирусным героем после того, как в эфире перед финалом Ролан Гаррос 2025 заявил, что оба финалиста были бы фаворитами в матче против лучшей версии Надаля на парижском мейджоре. С учетом резонанса, вызванного этими словами, Макинрой дал развернутое интервью изданию Corriere della Sera.

Есть немного людей в истории тенниса, обладающих таким авторитетом, чтобы говорить так смело и откровенно, как Джон Макинрой. Американец сыграл ключевую роль в трансформации этого вида спорта и всю жизнь оставался с ним тесно связан, поэтому его высказывания о Карлосе Алькарасе и Яннике Синнере, а также мнение о ближайшем будущем Новака Джоковича заслуживают особого внимания.

Сравнение Карлоса Алькараса и Янника Синнера и потенциал их карьеры

«Смотрите, харизма, характер на корте – это то, чему трудно научиться, это врожденное. Алькарас буквально излучает харизму, его матчи заряжают энергией. Я должен сказать, что Карлос – самый талантливый молодой игрок, которого я когда-либо видел; он просто гениален. Но у каждого из них есть уникальные черты. Янник более стабилен, и что меня больше всего поражает – это чистота его ударов и звук, с которым он бьет по мячу. Я никогда раньше не слышал ничего подобного», – признался Макинрой.

«Что меня потрясает в Карлосе – это его способность с поразительной легкостью выбираться из сложных ситуаций. Он – единственный игрок, за которого я бы заплатил, чтобы посмотреть вживую. Это лучший подарок, который теннис мог получить после эпохи Большой тройки. Если сравнивать их с музыкальными группами, то я бы сказал: Янник и Карлос – это Beatles и Rolling Stones», – отметил Макинрой, прежде чем ответить на вопрос, могут ли они превзойти Большую тройку по числу титулов.

«В самых смелых мечтах я никогда не мог представить, что Роджер, Рафа и Новак выиграют по 20 турниров Большого шлема каждый. А теперь вы спрашиваете, вижу ли я, как Алькарас и Синнер выигрывают по 25?.. Я не знаю, звучит безумно. Но никогда не говори «никогда». Современный теннис становится все более атлетичным и зрелищным с каждым годом. Если кто-то и может это сделать – то именно эти двое», – заключил Макинрой.

Чего он ожидает от Новака Джоковича в ближайшем будущем

«Невозможно им не восхищаться. Я считаю его Леброном Джеймсом тенниса. Из-за возраста ему все сложнее выдерживать темп Карлоса и Янника, но он по-прежнему феномен – человек, которого должна изучать наука. Почему он должен завершать карьеру, если по-прежнему настолько конкурентоспособен? Он остается лучшим соперником для этих двоих и имеет два важнейших преимущества – огромный опыт и способность восстанавливаться после тяжелых ситуаций».

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Джон Макинрой Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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