Все звезды на месте. Интер Майами объявил заявку на Клубный чемпионат мира

Клуб из MLS «Интер Майами» объявил список игроков, которые поедут на Клубный чемпионат мира.

Главный тренер команды Хавьер Маскерано включил в заявку всех звезд команды.

На турнире примут участие Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба, Серхио Бускетс.

«Интер Майами» сыграет в одной группе с египетским «Аль-Агли» (15 июня), португальским «Порту» (19 июня) и бразильским «Пальмейрас» (24 июня).

Заявка «Интер Майами» на Клубный чемпионат мира:

Вратари: Дрейк Келлендер, Рокко Риос, Оскар Устари, Уильям Ярбро;

Защитники: Жорди Альба, Ноа Аллен, Томас Авилес, Исраэль Боуграйт, Максимилиано Фалькон, Иен Фрей, Гонсало Лухан, Тайлер Голл, Эктор Мартинес, Райан Сейлор, Марсело Вейгандт;

Полузащитники: Янник Брайт, Серхио Бускетс, Бенха Кремаски, Сантьяго Моралес, Федерико Редондо, Бальтазар Родригес, Давид Руис, Теласко Сеговия;

Форварды: Лео Афонсо, Тадео Альенде, Лионель Месси, Аллен Обандо, Фафа Пико, Луис Суарес.