Все звезды на месте. Интер Майами объявил заявку на Клубный чемпионат мира
Месси, Суарес и Альба сыграют на турнире
Клуб из MLS «Интер Майами» объявил список игроков, которые поедут на Клубный чемпионат мира.
Главный тренер команды Хавьер Маскерано включил в заявку всех звезд команды.
На турнире примут участие Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба, Серхио Бускетс.
«Интер Майами» сыграет в одной группе с египетским «Аль-Агли» (15 июня), португальским «Порту» (19 июня) и бразильским «Пальмейрас» (24 июня).
Заявка «Интер Майами» на Клубный чемпионат мира:
Вратари: Дрейк Келлендер, Рокко Риос, Оскар Устари, Уильям Ярбро;
Защитники: Жорди Альба, Ноа Аллен, Томас Авилес, Исраэль Боуграйт, Максимилиано Фалькон, Иен Фрей, Гонсало Лухан, Тайлер Голл, Эктор Мартинес, Райан Сейлор, Марсело Вейгандт;
Полузащитники: Янник Брайт, Серхио Бускетс, Бенха Кремаски, Сантьяго Моралес, Федерико Редондо, Бальтазар Родригес, Давид Руис, Теласко Сеговия;
Форварды: Лео Афонсо, Тадео Альенде, Лионель Месси, Аллен Обандо, Фафа Пико, Луис Суарес.
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