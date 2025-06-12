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Клубный чемпионат мира
12 июня 2025, 05:20 | Обновлено 12 июня 2025, 05:23
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0

Все звезды на месте. Интер Майами объявил заявку на Клубный чемпионат мира

Месси, Суарес и Альба сыграют на турнире

12 июня 2025, 05:20 | Обновлено 12 июня 2025, 05:23
35
0
Все звезды на месте. Интер Майами объявил заявку на Клубный чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб из MLS «Интер Майами» объявил список игроков, которые поедут на Клубный чемпионат мира.

Главный тренер команды Хавьер Маскерано включил в заявку всех звезд команды.

На турнире примут участие Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба, Серхио Бускетс.

«Интер Майами» сыграет в одной группе с египетским «Аль-Агли» (15 июня), португальским «Порту» (19 июня) и бразильским «Пальмейрас» (24 июня).

Заявка «Интер Майами» на Клубный чемпионат мира:

Вратари: Дрейк Келлендер, Рокко Риос, Оскар Устари, Уильям Ярбро;

Защитники: Жорди Альба, Ноа Аллен, Томас Авилес, Исраэль Боуграйт, Максимилиано Фалькон, Иен Фрей, Гонсало Лухан, Тайлер Голл, Эктор Мартинес, Райан Сейлор, Марсело Вейгандт;

Полузащитники: Янник Брайт, Серхио Бускетс, Бенха Кремаски, Сантьяго Моралес, Федерико Редондо, Бальтазар Родригес, Давид Руис, Теласко Сеговия;

Форварды: Лео Афонсо, Тадео Альенде, Лионель Месси, Аллен Обандо, Фафа Пико, Луис Суарес.

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Александр Сильченко Источник: ФК Интер Майами
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