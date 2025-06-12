ФОТО. Сане прибыл в Турцию для подписания контракта с Галатасараем
Игрок покинет «Баварию» на правах свободного агента
29-летний немецкий полузащитник «Баварии» Лерой Сане прибыл в Стамбул, чтобы подписать контракт с «Галатасараем».
Об этом информирует официальный сайт турецкой команды.
Известно, что Сане подпишет контракт с чемпионом Турции до лета 2028 года.
Действующий контракт с «Баварией» рассчитан у Сане до конца июня 2025 года, а также известно, что игрок включен в заявку на Клубный чемпионат мира. Уже сейчас неизвестно, примет ли Лерой участие в турнире.
В прошедшем сезоне Лерой Сане сыграл за «Баварию» 45 матчей и забил 13 мячей.
По информации портала Transfermarkt, его оценивают в 32 миллиона евро, но «Галатасараю» переживать нечего, ведь футболист перейдет на правах свободного агента.
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