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  4. ФОТО. Сане прибыл в Турцию для подписания контракта с Галатасараем
Турция
12 июня 2025, 04:57 |
153
0

ФОТО. Сане прибыл в Турцию для подписания контракта с Галатасараем

Игрок покинет «Баварию» на правах свободного агента

12 июня 2025, 04:57 |
153
0
ФОТО. Сане прибыл в Турцию для подписания контракта с Галатасараем
ФК Галатасарай

29-летний немецкий полузащитник «Баварии» Лерой Сане прибыл в Стамбул, чтобы подписать контракт с «Галатасараем».

Об этом информирует официальный сайт турецкой команды.

Известно, что Сане подпишет контракт с чемпионом Турции до лета 2028 года.

Действующий контракт с «Баварией» рассчитан у Сане до конца июня 2025 года, а также известно, что игрок включен в заявку на Клубный чемпионат мира. Уже сейчас неизвестно, примет ли Лерой участие в турнире.

В прошедшем сезоне Лерой Сане сыграл за «Баварию» 45 матчей и забил 13 мячей.

По информации портала Transfermarkt, его оценивают в 32 миллиона евро, но «Галатасараю» переживать нечего, ведь футболист перейдет на правах свободного агента.

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Галатасарай трансферы Бавария чемпионат Турции по футболу свободный агент Лерой Сане трансферы Бундеслиги
Александр Сильченко Источник: ФК Галатасарай
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