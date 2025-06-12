Ушел за большие деньги. Известный колумбиец может покинуть Аль-Наср
Джон Дуран ищет возможности покинуть клуб
21-летний колумбийский форвард Джон Дуран может покинуть «Аль-Наср» через несколько месяцев после трансфера.
Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.
Пока Скира не уточняет, что стало причиной таких слухов, но в СМИ связывают Дурана с чемпионом Германии - «Баварией».
Зимой «Астон Вилла» продала Джона Дурана в «Аль-Наср» за 80 миллионов евро.
В Саудовской Аравии Дуран сыграл 13 матчей и забил 8 мячей. Также у форварда 5 матчей в Азиатской Лиге чемпионов и 4 забитых мяча.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Аль-Насру» может продолжить карьеру в Серии А.
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