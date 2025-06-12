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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шальке продлил контракт с известным голкипером
Германия
12 июня 2025, 03:50 |
63
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шальке продлил контракт с известным голкипером

Лорис Кариус остается с командой до 2027 года

12 июня 2025, 03:50 |
63
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шальке продлил контракт с известным голкипером
ФК Шальке

31-летний немецкий голкипер Лорис Кариус продлил контракт с «Шальке» до лета 2027 года.

Об этом сообщил немецкий клуб на официальном сайте.

Кариус присоединился к «Шальке» зимой 2025 года, но полноценно сыграть остаток сезона не смог из-за травмы, которую получил 31 марта.

Голкипер смог сыграть за команду лишь 4 матча, в которых пропустил 5 мячей.

В 2018 году Кариус вошел в историю как голкипер-неудачник. В финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, вратарь пропустил два курьезных мяча от игроков мадридского «Реала».

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продление контракта Вторая Бундеслига Шальке Лорис Кариус
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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