ОФИЦИАЛЬНО. Шальке продлил контракт с известным голкипером

31-летний немецкий голкипер Лорис Кариус продлил контракт с «Шальке» до лета 2027 года.

Об этом сообщил немецкий клуб на официальном сайте.

Кариус присоединился к «Шальке» зимой 2025 года, но полноценно сыграть остаток сезона не смог из-за травмы, которую получил 31 марта.

Голкипер смог сыграть за команду лишь 4 матча, в которых пропустил 5 мячей.

В 2018 году Кариус вошел в историю как голкипер-неудачник. В финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, вратарь пропустил два курьезных мяча от игроков мадридского «Реала».