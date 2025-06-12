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12 июня 2025, 02:41 | Обновлено 12 июня 2025, 02:42
255
0

ФОТО. Экс-нападающий Динамо отдыхает с женой-красавицей на Ибице

Лукаш Теодорчик и его красивая жизнь

12 июня 2025, 02:41 | Обновлено 12 июня 2025, 02:42
255
0
ФОТО. Экс-нападающий Динамо отдыхает с женой-красавицей на Ибице
Instagram. Наталия Теодорчик

Лукаш Теодорчик отдыхает на Ибице с женой Наталией.

Бывший форвард сборной Польши и «Динамо» занимается серфингом и наслаждается романтикой.

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Его жена отметила, что европейское лето на Майорке и Ибице — лучшее.

Томаш Кендзёра прокомментировал это как жизнь на пенсии, на что Теодорчик ответил, что вскоре Кендзёра присоединится к нему.

Защитник планирует сыграть ещё несколько сезонов, прежде чем уйти на отдых.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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