ФОТО. Невеста Криштиану Роналду приняла неожиданное решение

Шоу Netflix «Я — Джорджина» отменено после того, как невеста Криштиану Роналду заработала 22 млн фунтов за три сезона.

Джорджина Родригес подтвердила, что четвёртого сезона не будет.

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Сериал входил в топ-10 самых популярных программ в 46 странах.

В интервью Vogue Arabia Родригес отметила, что шоу стало важным профессиональным опытом, но сейчас она не планирует продолжать проект.