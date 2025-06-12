Другие новости12 июня 2025, 02:30 |
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ФОТО. Невеста Криштиану Роналду приняла неожиданное решение
Джорджина Родригес закрыла свой сериал
12 июня 2025, 02:30 |
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Шоу Netflix «Я — Джорджина» отменено после того, как невеста Криштиану Роналду заработала 22 млн фунтов за три сезона.
Джорджина Родригес подтвердила, что четвёртого сезона не будет.
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Сериал входил в топ-10 самых популярных программ в 46 странах.
В интервью Vogue Arabia Родригес отметила, что шоу стало важным профессиональным опытом, но сейчас она не планирует продолжать проект.
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