Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Марта Костюк в красном бикини покоряет морской пейзаж
Другие новости
12 июня 2025, 01:49 |
119
0

ФОТО. Марта Костюк в красном бикини покоряет морской пейзаж

Марта Костюк восстанавливается после Ролан Гаррос

12 июня 2025, 01:49 |
119
0
ФОТО. Марта Костюк в красном бикини покоряет морской пейзаж
Instagram. Марта Костюк

После вылета с Ролан Гаррос Марта Костюк отдыхает у моря, готовясь к травяному сезону.

Спортсменка опубликовала фото в ярком купальнике и с юмором рассказала, что планирует загореть ровнее и научить своего пса Мандера плавать.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Тренер Костюк Сандра Заневска пошутила в комментариях, что ни одна из задач не удалась.

Поклонники тем временем ждут возвращения Марты на корт и уже вспоминают о грядущем US Open.

По теме:
ФОТО. Экс-нападающий Динамо отдыхает с женой-красавицей на Ибице
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду приняла неожиданное решение
ВИДЕО. Экс-волейболистка купалась без бюзгальтера. Её фигура – топ
фото Марта Костюк lifestyle теннис девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, кто может возглавить Металлист 1925. Это не Бартулович
Футбол | 11 июня 2025, 19:05 6
Известно, кто может возглавить Металлист 1925. Это не Бартулович
Известно, кто может возглавить Металлист 1925. Это не Бартулович

Харьковчан может возглавить иностранный специалист

Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Футбол | 11 июня 2025, 08:56 3
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону

Аргентинец не хочет возвращаться в каталонский клуб

С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
Футбол | 11.06.2025, 02:03
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Футбол | 11.06.2025, 06:30
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Нидерландах
Теннис | 11.06.2025, 13:50
Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Нидерландах
Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Нидерландах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
11.06.2025, 06:16
Бокс
Детство на футбольном поле
Детство на футбольном поле
10.06.2025, 11:51
Другие виды
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
10.06.2025, 10:25 18
Футбол
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
11.06.2025, 17:36
Бокс
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
10.06.2025, 23:29
Футбол
7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли
7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли
10.06.2025, 08:35
Хоккей
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
11.06.2025, 09:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем