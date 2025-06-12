ФОТО. Марта Костюк в красном бикини покоряет морской пейзаж

После вылета с Ролан Гаррос Марта Костюк отдыхает у моря, готовясь к травяному сезону.

Спортсменка опубликовала фото в ярком купальнике и с юмором рассказала, что планирует загореть ровнее и научить своего пса Мандера плавать.

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Тренер Костюк Сандра Заневска пошутила в комментариях, что ни одна из задач не удалась.

Поклонники тем временем ждут возвращения Марты на корт и уже вспоминают о грядущем US Open.