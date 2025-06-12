Другие новости12 июня 2025, 01:49 |
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ФОТО. Марта Костюк в красном бикини покоряет морской пейзаж
Марта Костюк восстанавливается после Ролан Гаррос
12 июня 2025, 01:49 |
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После вылета с Ролан Гаррос Марта Костюк отдыхает у моря, готовясь к травяному сезону.
Спортсменка опубликовала фото в ярком купальнике и с юмором рассказала, что планирует загореть ровнее и научить своего пса Мандера плавать.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Тренер Костюк Сандра Заневска пошутила в комментариях, что ни одна из задач не удалась.
Поклонники тем временем ждут возвращения Марты на корт и уже вспоминают о грядущем US Open.
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