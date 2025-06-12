ВИДЕО. Девушка футболиста Динамо обескуражила сексуальным платьем
Дария Квиткова продолжает заигрывать с Владимиром Бражко
Блогерша Дария Квиткова, у которой почти 2 миллиона подписчиков, поддерживает полузащитника «Динамо» Владимира Бражко перед молодежным Евро-2025.
Хотя пара официально не подтверждала отношения, Квиткову заметили при проводах футболиста.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Накануне турнира она выложила фото в кружевном платье за 12 тысяч гривен. В TikTok шутят, что Бражко будет поражён.
В комментариях Квиткова обращается к нему как «gigil» — выражение нежности. Их уже не раз замечали вместе, хотя пара ничего не афиширует.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Во второй игре товарищеского турнира подопечные Реброва играли намного лучше, чем в первой
Наставник украинской команды прокомментировал отсутствие вингера Михаила Мудрика