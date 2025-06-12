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12 июня 2025, 00:43 |
140
1

ВИДЕО. Девушка футболиста Динамо обескуражила сексуальным платьем

Дария Квиткова продолжает заигрывать с Владимиром Бражко

12 июня 2025, 00:43 |
140
1
ВИДЕО. Девушка футболиста Динамо обескуражила сексуальным платьем
Instagram. Дария Квиткова

Блогерша Дария Квиткова, у которой почти 2 миллиона подписчиков, поддерживает полузащитника «Динамо» Владимира Бражко перед молодежным Евро-2025.

Хотя пара официально не подтверждала отношения, Квиткову заметили при проводах футболиста.

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Накануне турнира она выложила фото в кружевном платье за 12 тысяч гривен. В TikTok шутят, что Бражко будет поражён.

В комментариях Квиткова обращается к нему как «gigil» — выражение нежности. Их уже не раз замечали вместе, хотя пара ничего не афиширует.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Александр Бондарь
Теперь всем ясно почему спад в игре?Скоро в Кудровку,а потом к Миле.В англию он собрался бл... .Кабаки и бабы доведут до цугундера.
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