Клуб Украинской Премьер-лиги хочет сохранить тренера. Идут переговоры

Ровенский «Верес» намерен сохранить главного тренера Олега Шандрука – наставник сообщил, что на данный момент идут переговоры с руководством клуба. Нынешнее соглашение заканчивается 30 июня.

«Думаю, что мы как раз до 30 июня все решим. Главное, что есть желание тренерского штаба и спортивного департамента: и спортивный директор, и президент, и руководство клуба настроены работать и дальше.

Некоторые моменты, которые сегодня находятся на стадии обсуждения, мы решим. Сейчас все планируем на будущий сезон – сборы, подготовка, поэтому я думаю, что все будет хорошо», – сообщил Шандрук.

Наставник возглавил ровенский клуб в декабре 2023 года. До этого Шандрук работал с молодежной командой клуба и уже был главным тренером «Вереса» с 2018 по 2019 год.

В нынешнем сезоне ровенский клуб набрал 36 баллов и разместился на девятой позиции в турнирной таблице.