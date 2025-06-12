Клуб Украинской Премьер-лиги хочет сохранить тренера. Идут переговоры
«Верес» и Олег Шандрук планируют продлить сотрудничество
Ровенский «Верес» намерен сохранить главного тренера Олега Шандрука – наставник сообщил, что на данный момент идут переговоры с руководством клуба. Нынешнее соглашение заканчивается 30 июня.
«Думаю, что мы как раз до 30 июня все решим. Главное, что есть желание тренерского штаба и спортивного департамента: и спортивный директор, и президент, и руководство клуба настроены работать и дальше.
Некоторые моменты, которые сегодня находятся на стадии обсуждения, мы решим. Сейчас все планируем на будущий сезон – сборы, подготовка, поэтому я думаю, что все будет хорошо», – сообщил Шандрук.
Наставник возглавил ровенский клуб в декабре 2023 года. До этого Шандрук работал с молодежной командой клуба и уже был главным тренером «Вереса» с 2018 по 2019 год.
В нынешнем сезоне ровенский клуб набрал 36 баллов и разместился на девятой позиции в турнирной таблице.
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