ФОТО. Финалист Ролан Гаррос встречается с бывшей Шумахера
Янника Синнера всё чаще видят с Лайлой Хасанович
Итальянского теннисиста Янника Синнера заподозрили в отношениях с Лайлой Хасанович — бывшей девушкой Мика Шумахера.
По информации Daily Mail, Хасанович присутствовала на финале Ролан Гаррос, где Синнер играл с Карлосом Алькарасом.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Слухи о романе появились ещё до турнира — после того как фанатка увидела Синнера с Лайлой в Копенгагене.
Сам теннисист это опроверг, заявив, что находился там ради фотосессий.
Ранее Синнер встречался с Анной Калинской, а Хасанович — с Миком Шумахером, с которым была вместе больше года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец не хочет возвращаться в каталонский клуб
Украинка вместе с Эрин пробились в полуфинал пятисотника в Великобритании