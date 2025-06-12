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12 июня 2025, 00:26 | Обновлено 12 июня 2025, 00:44
316
1

ФОТО. Финалист Ролан Гаррос встречается с бывшей Шумахера

Янника Синнера всё чаще видят с Лайлой Хасанович

12 июня 2025, 00:26 | Обновлено 12 июня 2025, 00:44
316
1
ФОТО. Финалист Ролан Гаррос встречается с бывшей Шумахера
Instagram. Лайла Хасанович и Янник Синнер

Итальянского теннисиста Янника Синнера заподозрили в отношениях с Лайлой Хасановичбывшей девушкой Мика Шумахера.

По информации Daily Mail, Хасанович присутствовала на финале Ролан Гаррос, где Синнер играл с Карлосом Алькарасом.

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Слухи о романе появились ещё до турнира — после того как фанатка увидела Синнера с Лайлой в Копенгагене.

Сам теннисист это опроверг, заявив, что находился там ради фотосессий.

Ранее Синнер встречался с Анной Калинской, а Хасанович — с Миком Шумахером, с которым была вместе больше года.

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фото lifestyle теннис Янник Синнер Мик Шумахер девушки Формула-1
Максим Лапченко Источник: Instagram
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GroundUnder
просто нашла себе богаче и всьо
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