ФОТО. Финалист Ролан Гаррос встречается с бывшей Шумахера

Итальянского теннисиста Янника Синнера заподозрили в отношениях с Лайлой Хасанович — бывшей девушкой Мика Шумахера.

По информации Daily Mail, Хасанович присутствовала на финале Ролан Гаррос, где Синнер играл с Карлосом Алькарасом.

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Слухи о романе появились ещё до турнира — после того как фанатка увидела Синнера с Лайлой в Копенгагене.

Сам теннисист это опроверг, заявив, что находился там ради фотосессий.

Ранее Синнер встречался с Анной Калинской, а Хасанович — с Миком Шумахером, с которым была вместе больше года.