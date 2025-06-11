Можно перепутать с вышиванкой. ПСЖ представил новый комплект формы
Парижане продолжают сотрудничать со спортивным брендом Nike
В ПСЖ представили новый комплект домашней игровой формы на сезон 2025/26.
Клуб продолжает сотрудничать со спортивным брендом Nike.
На официальном сайте французского клуба о новой форме сообщили следующее:
«Отдаем дань уважения парижским корням и наследию клуба. От улиц Большого Парижа до трибун стадиона «Парк де Пренс» с упоминанием о самой известной достопримечательности столицы», – говорится в сообщении.
Форма темно-синего цвета с красной вставкой посередине. Но она не классическая, как была в этом сезоне, а с черными ромбами, из-за чего ее можно спутать с украинской вышиванкой.
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