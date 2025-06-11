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Клубный чемпионат мира
11 июня 2025, 21:33 | Обновлено 11 июня 2025, 21:40
1929
3

Можно перепутать с вышиванкой. ПСЖ представил новый комплект формы

Парижане продолжают сотрудничать со спортивным брендом Nike

11 июня 2025, 21:33 | Обновлено 11 июня 2025, 21:40
1929
3
Можно перепутать с вышиванкой. ПСЖ представил новый комплект формы
PSG

В ПСЖ представили новый комплект домашней игровой формы на сезон 2025/26.

Клуб продолжает сотрудничать со спортивным брендом Nike.

На официальном сайте французского клуба о новой форме сообщили следующее:

«Отдаем дань уважения парижским корням и наследию клуба. От улиц Большого Парижа до трибун стадиона «Парк де Пренс» с упоминанием о самой известной достопримечательности столицы», – говорится в сообщении.

Форма темно-синего цвета с красной вставкой посередине. Но она не классическая, как была в этом сезоне, а с черными ромбами, из-за чего ее можно спутать с украинской вышиванкой.

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игровая форма ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Александр Сильченко Источник: ФК ПСЖ
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Комментарии 3
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Александр Шевченко
Под нашего Ильюху форму сделали. Молодцы. Ждем Забарного в сильнейшем клубе Европы
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+2
MIRRA
Тепер можить лупити лаптя-воротаря без докору сумління!
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0
Перший Серед Рівних
А реально. Тепер всі українці будуть за ПСЖ. Тим більше що ті виграли ЛЧ, а у таких команд завжди дивним чином знаходиться дуже багато вболівальників "з дитинства".
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-2
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