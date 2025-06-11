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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 21:12 | Обновлено 11 июня 2025, 21:29
324
3

Сергей РЕБРОВ: «Напомнили миру о ежедневных страданиях»

Украинцы заняли вторую позицию на турнире Canadian Shield

11 июня 2025, 21:12 | Обновлено 11 июня 2025, 21:29
324
3
Сергей РЕБРОВ: «Напомнили миру о ежедневных страданиях»
УАФ. Сергей Ребров

В ночь с 10 на 11 июня состоялись заключительные матчи турнира Canadian Shield.

Сборная Украины заняла второе место на Canadian Shield благодаря личной победе над сборной Новой Зеландии (2:1). Ранее «сине-желтые» проиграли Канаде 2:4.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивный обозреватель

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обратился к болельщикам сборной Украины через социальные сети.

«Завершаем наш летний сбор и выступление в первом «Canadian Shield».

В первую очередь, эти два матча в рамках турнира помогли нам привлечь и предоставить игровую практику большому количеству игроков и продолжить собирать важный опыт вместе перед началом осенней квалификации к чемпионату мира.

В течение нашего пребывания в Торонто, считаю очень полезными все инициативы, организованные и осуществленные благодаря УАФ в плане сближения части украинского футбола и игроков с украинской диаспорой в Канаде, что тоже не менее важно.

Спасибо всем игрокам, которые после долгого сезона, который для многих из них был очень насыщенным в плане количества матчей и дальних переездов, приняли участие в этом сборе.

Вчера они также напомнили миру о ежедневных страданиях украинского народа от обстрелов и атак на мирное население со стороны россии, на фоне массовой атаки на Киев в ночь перед вчерашней игрой.

К сожалению, даже после более чем трех лет с начала полномасштабного вторжения, не уменьшается бесчеловечность и жестокость со стороны агрессора по отношению к нашим людям, как и необходимость освещать это всему футбольному сообществу», – сказал Ребров.

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Дмитрий Олейник Источник: Instagram
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Комментарии 3
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Павло
Особливо сильно страждає від обстрілів Сірожа Ребров на віллі в Іспанії 
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+1
AndiM
Своїми стражданнями на полі? 
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0
MIRRA
й справді, збірна страждає давно вже, а не грає у футбол
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0
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