Украина. Премьер лига11 июня 2025, 20:17 | Обновлено 11 июня 2025, 20:31
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Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
Клуб ведет переговоры с Йовичевичем
11 июня 2025, 20:17 | Обновлено 11 июня 2025, 20:31
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По информации ТаТоТаке, руководство Металлиста 1925 в Австрии проведет переговоры с экс-тренером Шахтера Игорем Йовичевичем.
Специалист после недавнего ухода из Лудогорца стал главным претендентом на пост наставника харьковской команды. При этом пока есть сомнения, что Йовичевич готов вернуться в Украину, где продолжается война.
Однако Металлист 1925 хочет назначить именно иностранного специалиста.
Команда по итогам переходных матчей обеспечила себе место в УПЛ на новый сезон.
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Комментарии 2
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что там сложного, если он именно под предложение 1925 и ушел из Лудогорца. Это было абсолютно читаемо.
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