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Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 20:17 | Обновлено 11 июня 2025, 20:31
3461
2

Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры

Клуб ведет переговоры с Йовичевичем

11 июня 2025, 20:17 | Обновлено 11 июня 2025, 20:31
3461
2
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

По информации ТаТоТаке, руководство Металлиста 1925 в Австрии проведет переговоры с экс-тренером Шахтера Игорем Йовичевичем.

Специалист после недавнего ухода из Лудогорца стал главным претендентом на пост наставника харьковской команды. При этом пока есть сомнения, что Йовичевич готов вернуться в Украину, где продолжается война.

Однако Металлист 1925 хочет назначить именно иностранного специалиста.

Команда по итогам переходных матчей обеспечила себе место в УПЛ на новый сезон.

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Металлист 1925 Игор Йовичевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Gargantua81
что там сложного, если он именно под предложение 1925 и ушел из Лудогорца. Это было абсолютно читаемо.
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