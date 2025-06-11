Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры

По информации ТаТоТаке, руководство Металлиста 1925 в Австрии проведет переговоры с экс-тренером Шахтера Игорем Йовичевичем.

Специалист после недавнего ухода из Лудогорца стал главным претендентом на пост наставника харьковской команды. При этом пока есть сомнения, что Йовичевич готов вернуться в Украину, где продолжается война.

Однако Металлист 1925 хочет назначить именно иностранного специалиста.

Команда по итогам переходных матчей обеспечила себе место в УПЛ на новый сезон.