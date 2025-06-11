Лунин едет на Клубный чемпионат мира: известна заявка Реала на турнир
Алонсо заявил четырех вратарей Реала
Наставник Реала Хаби Алонсо назвал заявку мадридской команды на Клубный чемпионат мира в США.
В списке игроков нашлось место сразу четырех вратарям, в том числе украинскому киперу Андрею Лунину. Вместе с ним едут Тибо Куртуа, Фран Гонсалес и Серхио Местре.
Среди новичков на Клубном ЧМ смогут сыграть защитники Трент Александер-Арнольд и Дин Хейсен.
Интересно, что в списке присутствует хавбек Лука Модрич, хотя ранее игрок объявил об уходе из команды.
Реал сыграет в группе с Аль-Хилялем, Пачукой и Зальцбургом.
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