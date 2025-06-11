Лунин едет на Клубный чемпионат мира: известна заявка Реала на турнир

Наставник Реала Хаби Алонсо назвал заявку мадридской команды на Клубный чемпионат мира в США.

В списке игроков нашлось место сразу четырех вратарям, в том числе украинскому киперу Андрею Лунину. Вместе с ним едут Тибо Куртуа, Фран Гонсалес и Серхио Местре.

Среди новичков на Клубном ЧМ смогут сыграть защитники Трент Александер-Арнольд и Дин Хейсен.

Интересно, что в списке присутствует хавбек Лука Модрич, хотя ранее игрок объявил об уходе из команды.

Реал сыграет в группе с Аль-Хилялем, Пачукой и Зальцбургом.