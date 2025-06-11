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  4. Лунин едет на Клубный чемпионат мира: известна заявка Реала на турнир
Испания
11 июня 2025, 19:38 | Обновлено 11 июня 2025, 19:55
683
1

Лунин едет на Клубный чемпионат мира: известна заявка Реала на турнир

Алонсо заявил четырех вратарей Реала

11 июня 2025, 19:38 | Обновлено 11 июня 2025, 19:55
683
1
Лунин едет на Клубный чемпионат мира: известна заявка Реала на турнир
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Наставник Реала Хаби Алонсо назвал заявку мадридской команды на Клубный чемпионат мира в США.

В списке игроков нашлось место сразу четырех вратарям, в том числе украинскому киперу Андрею Лунину. Вместе с ним едут Тибо Куртуа, Фран Гонсалес и Серхио Местре.

Среди новичков на Клубном ЧМ смогут сыграть защитники Трент Александер-Арнольд и Дин Хейсен.

Интересно, что в списке присутствует хавбек Лука Модрич, хотя ранее игрок объявил об уходе из команды.

Реал сыграет в группе с Аль-Хилялем, Пачукой и Зальцбургом.

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Андрей Лунин Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Реал Мадрид
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Harun Bakircioğlu
Модрич еще пошумит за Реал
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