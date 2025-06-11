Главный спонсор Leicester City продолжает работу несмотря на банкротство

BC.GAME, титульный спонсор футбольного клуба Leicester City в сезоне 2024/25, был признан банкротом на Кюрасао и лишен лицензии за невыплаты игрокам.

Позднее компания сменила юрисдикцию, перебравшись на остров Анжуан и заявив о лицензии через компанию Twocent Technology Limited (Белиз). Однако власти Белиза и глобальные реестры не нашли сведений о существовании такой компании. На сайте отсутствуют контактные данные, а предложенные сервисы не работают.

BC.GAME приостановил работу в Великобритании в ноябре 2024 года, а его британский партнер TGP Europe покинул рынок после расследования Комиссии по азартным играм (GBGC). Несмотря на это, BC.GAME продолжал обслуживать британских клиентов, обходя геоблокировки.

Клуб пока не ответил на вопросы о будущем партнерстве и своей реакции на предупреждение GBGC.

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