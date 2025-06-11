Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. Главный спонсор Leicester City продолжает работу несмотря на банкротство
Азартные игры
11 июня 2025, 18:45 | Обновлено 11 июня 2025, 19:21
63
0

Главный спонсор Leicester City продолжает работу несмотря на банкротство

BC.GAME потерял лицензию и юридический статус, но остался на футболках клуба

11 июня 2025, 18:45 | Обновлено 11 июня 2025, 19:21
63
0
Главный спонсор Leicester City продолжает работу несмотря на банкротство
Reuters

BC.GAME, титульный спонсор футбольного клуба Leicester City в сезоне 2024/25, был признан банкротом на Кюрасао и лишен лицензии за невыплаты игрокам.

Позднее компания сменила юрисдикцию, перебравшись на остров Анжуан и заявив о лицензии через компанию Twocent Technology Limited (Белиз). Однако власти Белиза и глобальные реестры не нашли сведений о существовании такой компании. На сайте отсутствуют контактные данные, а предложенные сервисы не работают.

BC.GAME приостановил работу в Великобритании в ноябре 2024 года, а его британский партнер TGP Europe покинул рынок после расследования Комиссии по азартным играм (GBGC). Несмотря на это, BC.GAME продолжал обслуживать британских клиентов, обходя геоблокировки.

Клуб пока не ответил на вопросы о будущем партнерстве и своей реакции на предупреждение GBGC.

Арест в Таиланде раскрыл масштабную сеть онлайн-гемблинга.

По теме:
Арест в Таиланде раскрыл масштабную сеть онлайн-гемблинга
Реабилитируются? Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Новую Зеландию
Украинский стример ink-mate выиграл 77 тысяч долларов двумя ставками
азарт Лестер
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Футбол | 11 июня 2025, 02:37 1
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча второго тура на Canadian Shield

Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Футбол | 10 июня 2025, 23:29 0
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?

Судя по всему, одному из болельщиков на трибунах стало плохо

Букмекеры выставили котировки на финал Ролан Гаррос Синнер – Алькарас
Теннис | 08.06.2025, 12:53
Букмекеры выставили котировки на финал Ролан Гаррос Синнер – Алькарас
Букмекеры выставили котировки на финал Ролан Гаррос Синнер – Алькарас
Сборная Украины против Новой Зеландии: не опозорились – уже хорошо
Футбол | 11.06.2025, 11:46
Сборная Украины против Новой Зеландии: не опозорились – уже хорошо
Сборная Украины против Новой Зеландии: не опозорились – уже хорошо
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
Футбол | 11.06.2025, 02:03
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
11.06.2025, 06:52 2
Бокс
Детство на футбольном поле
Детство на футбольном поле
10.06.2025, 11:51
Другие виды
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
11.06.2025, 07:48 3
Футбол
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
09.06.2025, 18:54 1
Футбол
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
11.06.2025, 06:30 11
Футбол
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
09.06.2025, 19:56 5
Футбол
Blast.tv Austin Major 2025 уже на FAVBET: Главное событие июня в мире CS2
Blast.tv Austin Major 2025 уже на FAVBET: Главное событие июня в мире CS2
10.06.2025, 19:18
Киберспорт
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
11.06.2025, 08:56 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем