Англия11 июня 2025, 18:45 | Обновлено 11 июня 2025, 19:00
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ОФИЦИАЛЬНО. Будут платить штраф. Хавбек покинул состав Челси
Санчо возвращается в Манчестер Юнайтед
11 июня 2025, 18:45 | Обновлено 11 июня 2025, 19:00
974
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Клуб АПЛ Челси на официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Джейдона Санчо, который после завершения аренды возвращается в Манчестер Юнайтед.
Ранее лондонцы подтверждали, что им придется заплатить штраф в 5 миллионов фунтов, если они не активируют обязательную опцию выкупа игрока по итогам аренды.
Челси поблагодарил Санчо за выступления: 25-летний вингер забил 5 голов и сделал 10 результативных передач за 42 матча. В том числе отличился в финале Лиги конференций.
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