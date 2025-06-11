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Англия
11 июня 2025, 18:45 | Обновлено 11 июня 2025, 19:00
974
0

ОФИЦИАЛЬНО. Будут платить штраф. Хавбек покинул состав Челси

Санчо возвращается в Манчестер Юнайтед

11 июня 2025, 18:45 | Обновлено 11 июня 2025, 19:00
974
0
ОФИЦИАЛЬНО. Будут платить штраф. Хавбек покинул состав Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Клуб АПЛ Челси на официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Джейдона Санчо, который после завершения аренды возвращается в Манчестер Юнайтед.

Ранее лондонцы подтверждали, что им придется заплатить штраф в 5 миллионов фунтов, если они не активируют обязательную опцию выкупа игрока по итогам аренды.

Челси поблагодарил Санчо за выступления: 25-летний вингер забил 5 голов и сделал 10 результативных передач за 42 матча. В том числе отличился в финале Лиги конференций.

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Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Челси трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Челси
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