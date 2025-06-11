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  4. Известно, кто будет транслировать матчи сборной Украины U-21 на Евро
Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 18:47 |
1145
2

Известно, кто будет транслировать матчи сборной Украины U-21 на Евро

Поединки можно будет посмотреть на платформе MEGOGO

11 июня 2025, 18:47 |
1145
2
Известно, кто будет транслировать матчи сборной Украины U-21 на Евро
УАФ

Молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

По информации УАФ, матчи молодежной сборной Украины на Евро-2025 будут транслировать в прямом эфире MEGOGO и Суспільне

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

MEGOGO, выигравший тендер на трансляцию матчей Евро-2025 (U-21) в Украине, покажет все поединки турнира на собственной OTT-платформе. Игры сборной Украины, а также отдельные матчи с участием других молодежных команд, будет транслировать бесплатный телеканал «MEGOGO Спорт» – в цифровом эфире (Т2) и кабельных сетях.

Суспільне Мовлення часть матчей турнира. В частности, на телеканале «Первый» и на сайте Общественное Спорт будут транслироваться все три матча молодежной сборной Украины в групповом этапе, а также два четвертьфинала, полуфинала и финал.

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сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21 MEGOGO Суспільне
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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NoMad
Знову ці пі.да.ра.си?
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0
255547
Трансляция на myfootball.top, там весь список прямых трансляций на каждый день, если они запланированны  
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-1
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