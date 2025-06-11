Известно, кто будет транслировать матчи сборной Украины U-21 на Евро

Молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

По информации УАФ, матчи молодежной сборной Украины на Евро-2025 будут транслировать в прямом эфире MEGOGO и Суспільне

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

MEGOGO, выигравший тендер на трансляцию матчей Евро-2025 (U-21) в Украине, покажет все поединки турнира на собственной OTT-платформе. Игры сборной Украины, а также отдельные матчи с участием других молодежных команд, будет транслировать бесплатный телеканал «MEGOGO Спорт» – в цифровом эфире (Т2) и кабельных сетях.

Суспільне Мовлення часть матчей турнира. В частности, на телеканале «Первый» и на сайте Общественное Спорт будут транслироваться все три матча молодежной сборной Украины в групповом этапе, а также два четвертьфинала, полуфинала и финал.