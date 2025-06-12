Георгий СУДАКОВ: «Шахтер – лучшая команда Украины по качеству игроков»
Хавбек уверен в этом на 100%
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков уверен, что у команды лучший подбор игроков в Украине. Однако футболист знает, почему сезон УПЛ завершился провалом.
«Шахтер по качеству игроков – лучшая команда Украины, я уверен на 100%. Но у нас молодая команда, и не всем хватает ответственности. Многие легионеры еще не до конца поняли, куда они попали. Для украинцев важен этот чемпионат... Мы с ребятами вспоминали тренера Игора Йовичевича. Тогда не было такого качества в составе, но мы реально бились за команду».
«А легионеры сейчас еще адаптируются. Взять того же Кевина. Он стал одним из лучших в чемпионате. Конечно, третье место УПЛ – это провал, это не про Шахтер и не про меня», – сказал Судаков в комментарии каналу Ready to Fight.
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