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  4. Георгий СУДАКОВ: «Шахтер – лучшая команда Украины по качеству игроков»
Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 18:22 | Обновлено 12 июня 2025, 18:32
243
6

Георгий СУДАКОВ: «Шахтер – лучшая команда Украины по качеству игроков»

Хавбек уверен в этом на 100%

12 июня 2025, 18:22 | Обновлено 12 июня 2025, 18:32
243
6
Георгий СУДАКОВ: «Шахтер – лучшая команда Украины по качеству игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков уверен, что у команды лучший подбор игроков в Украине. Однако футболист знает, почему сезон УПЛ завершился провалом.

«Шахтер по качеству игроков – лучшая команда Украины, я уверен на 100%. Но у нас молодая команда, и не всем хватает ответственности. Многие легионеры еще не до конца поняли, куда они попали. Для украинцев важен этот чемпионат... Мы с ребятами вспоминали тренера Игора Йовичевича. Тогда не было такого качества в составе, но мы реально бились за команду».

«А легионеры сейчас еще адаптируются. Взять того же Кевина. Он стал одним из лучших в чемпионате. Конечно, третье место УПЛ – это провал, это не про Шахтер и не про меня», – сказал Судаков в комментарии каналу Ready to Fight.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: YouTube
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Комментарии 6
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Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
А по чемпу минус 10 У лучших то И даже не 2 место Гипотетически вы даже Полесье обыграть должны всегда, а на деле 1 очко из 12 и разница мячей 0-6 Такое качество
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0
avk2307
І Реал кажуть найкраща команда за якістю гравців, але чемпіон Барселона.
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0
googlle
покажіть йому таблицю УПЛ
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0
Saltovka
Дырявые худшая команда. Согласен с Жорой!
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-4
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