ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил тренера после фиаско в Кубке Украины

Харьковский Металлист 1925 уволил украинского специалиста Владимира Пятенко с должности главного тренера женской команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, вместе с Пятенко команду оставили также его помощники Дмитрий Давыдов и Андрей Дикань.

Пятенко возглавил ЖФК Металлист 1925 года в июле 2023 года. За это время команда показала значительный прогресс: в первом сезоне заняла четвертое место в Высшей лиге.

В нынешнем сезоне подопечные Владимира Пятенко получили серебряные медали чемпионата Украины и получили право выступать в Лиге чемпионов. В финале Кубка Украины Металлист 1925 уступил Ворскле со счетом 0:1.