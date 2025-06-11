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Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 16:51 | Обновлено 11 июня 2025, 16:55
545
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил тренера после фиаско в Кубке Украины

Владимир Пятенко ушел с поста главного тренера харьковской команды

11 июня 2025, 16:51 | Обновлено 11 июня 2025, 16:55
545
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил тренера после фиаско в Кубке Украины
ФК Металлист 1925. Владимир Пятенко

Харьковский Металлист 1925 уволил украинского специалиста Владимира Пятенко с должности главного тренера женской команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, вместе с Пятенко команду оставили также его помощники Дмитрий Давыдов и Андрей Дикань.

Пятенко возглавил ЖФК Металлист 1925 года в июле 2023 года. За это время команда показала значительный прогресс: в первом сезоне заняла четвертое место в Высшей лиге.

В нынешнем сезоне подопечные Владимира Пятенко получили серебряные медали чемпионата Украины и получили право выступать в Лиге чемпионов. В финале Кубка Украины Металлист 1925 уступил Ворскле со счетом 0:1.

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