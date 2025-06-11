В сборной Украины при Реброве дебютировало 13 игроков. Кто стал лучшим

В контрольном матче против Новой Зеландии в составе сборной Украины дебютировал защитник Александр Мартынюк, который за два года работы тренера Сергея Реброва стал 13-м новичком национальной команды.

Дебютанты сборной Украины во времена Сергея Реброва

2023 год – Владислав Ванат, Егор Назарина.

2024 год – Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч.

2025 год – Егор Ярмолюк, Николай Михайленко, Александр Мартынюк.