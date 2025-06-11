Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В сборной Украины при Реброве дебютировало 13 игроков. Кто стал лучшим
Чемпионат мира
11 июня 2025, 20:35 | Обновлено 11 июня 2025, 20:47
545
0

В сборной Украины при Реброве дебютировало 13 игроков. Кто стал лучшим

Последним на этот момент стал Мартынюк

11 июня 2025, 20:35 | Обновлено 11 июня 2025, 20:47
545
0
В сборной Украины при Реброве дебютировало 13 игроков. Кто стал лучшим
УАФ

В контрольном матче против Новой Зеландии в составе сборной Украины дебютировал защитник Александр Мартынюк, который за два года работы тренера Сергея Реброва стал 13-м новичком национальной команды.

Дебютанты сборной Украины во времена Сергея Реброва

2023 год – Владислав Ванат, Егор Назарина.

2024 год – Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч.

2025 год – Егор Ярмолюк, Николай Михайленко, Александр Мартынюк.

По теме:
Сергей РЕБРОВ: «Напомнили миру о ежедневных страданиях»
Новичок УПЛ готов подписать игрока сборной Украины. Названа сумма трансфера
КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем ты его толкаешь? То, что делает сборная, неоправданно»
Александр Мартынюк Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
Футбол | 11 июня 2025, 20:17 1
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры

Клуб ведет переговоры с Йовичевичем

Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Футбол | 11 июня 2025, 16:42 20
Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги

Украинский нападающий может сменить клубную прописку

Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Футбол | 11.06.2025, 08:35
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Футбол | 10.06.2025, 23:29
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
Футбол | 11.06.2025, 02:03
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
10.06.2025, 07:48 8
Футбол
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
11.06.2025, 06:16
Бокс
Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров современности. Есть ли Усик?
Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров современности. Есть ли Усик?
10.06.2025, 00:11 1
Бокс
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
09.06.2025, 23:48
Футбол
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
09.06.2025, 19:56 5
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
09.06.2025, 19:05 15
Футбол
7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли
7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли
10.06.2025, 08:35
Хоккей
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
11.06.2025, 07:48 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем