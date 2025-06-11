Чемпионат мира11 июня 2025, 20:35 | Обновлено 11 июня 2025, 20:47
545
0
В сборной Украины при Реброве дебютировало 13 игроков. Кто стал лучшим
Последним на этот момент стал Мартынюк
11 июня 2025, 20:35 | Обновлено 11 июня 2025, 20:47
545
0
В контрольном матче против Новой Зеландии в составе сборной Украины дебютировал защитник Александр Мартынюк, который за два года работы тренера Сергея Реброва стал 13-м новичком национальной команды.
Дебютанты сборной Украины во времена Сергея Реброва
2023 год – Владислав Ванат, Егор Назарина.
2024 год – Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч.
2025 год – Егор Ярмолюк, Николай Михайленко, Александр Мартынюк.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 июня 2025, 20:17 1
Клуб ведет переговоры с Йовичевичем
Футбол | 11 июня 2025, 16:42 20
Украинский нападающий может сменить клубную прописку
Футбол | 11.06.2025, 08:35
Футбол | 10.06.2025, 23:29
Футбол | 11.06.2025, 02:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.06.2025, 07:48 8
11.06.2025, 06:16
10.06.2025, 00:11 1
Футбол
09.06.2025, 19:56 5
09.06.2025, 19:05 15
Хоккей
11.06.2025, 07:48 3