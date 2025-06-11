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Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 16:56 | Обновлено 11 июня 2025, 17:02
686
0

Судаков назвал главное условие своего ухода из Шахтера

Игрок хочет, чтобы клуб заработал на трансфере

11 июня 2025, 16:56 | Обновлено 11 июня 2025, 17:02
686
0
Судаков назвал главное условие своего ухода из Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек Шахтера Георгий Судаков надеется вскоре сменить команду, но рассчитывает, что клуб сможет хорошо заработать на этом переходе.

«Конечно, я хочу уйти из Шахтера, но хочу, чтобы клуб заработал деньги и все были довольны – и я, и команда, и президент клуба. Это было бы супер».

«Хотелось бы перейти в команду топ-5 чемпионатов, попробовать свои силы там. Есть такая цель у меня», – сказал Судаков в комментарии каналу Ready to Fight.

Последнее время главным претендентом на Судакова называют Наполи.

Контракт игрока рассчитан до конца 2028 года.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: YouTube
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