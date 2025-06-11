Судаков назвал главное условие своего ухода из Шахтера

Хавбек Шахтера Георгий Судаков надеется вскоре сменить команду, но рассчитывает, что клуб сможет хорошо заработать на этом переходе.

«Конечно, я хочу уйти из Шахтера, но хочу, чтобы клуб заработал деньги и все были довольны – и я, и команда, и президент клуба. Это было бы супер».

«Хотелось бы перейти в команду топ-5 чемпионатов, попробовать свои силы там. Есть такая цель у меня», – сказал Судаков в комментарии каналу Ready to Fight.

Последнее время главным претендентом на Судакова называют Наполи.

Контракт игрока рассчитан до конца 2028 года.