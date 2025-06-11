Судаков назвал главное условие своего ухода из Шахтера
Игрок хочет, чтобы клуб заработал на трансфере
Хавбек Шахтера Георгий Судаков надеется вскоре сменить команду, но рассчитывает, что клуб сможет хорошо заработать на этом переходе.
«Конечно, я хочу уйти из Шахтера, но хочу, чтобы клуб заработал деньги и все были довольны – и я, и команда, и президент клуба. Это было бы супер».
«Хотелось бы перейти в команду топ-5 чемпионатов, попробовать свои силы там. Есть такая цель у меня», – сказал Судаков в комментарии каналу Ready to Fight.
Последнее время главным претендентом на Судакова называют Наполи.
Контракт игрока рассчитан до конца 2028 года.
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