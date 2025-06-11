САБО – о лидере сборной Украины: «Он слабый игрок, не высокого уровня»
Экс-тренер «Динамо» высказался об Александре Зинченко
В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины провела второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.
Украинцы переиграли команду Новой Зеландии (2:1). Команды встречались в Торонто на стадионе BMO Field.
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Автором победного гола в матче стал Александр Зинченко. После завершения поединка о его игре высказался бывший игрок и тренер «Динамо» Йожеф Сабо.
«Зинченко? Он слабоват. Он тоже играет только на чистых мячах. Это не футбол высокого уровня», – сказал Сабо.
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