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  4. САБО – о лидере сборной Украины: «Он слабый игрок, не высокого уровня»
Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 21:56 | Обновлено 11 июня 2025, 21:59
2687
0

САБО – о лидере сборной Украины: «Он слабый игрок, не высокого уровня»

Экс-тренер «Динамо» высказался об Александре Зинченко

11 июня 2025, 21:56 | Обновлено 11 июня 2025, 21:59
2687
0
САБО – о лидере сборной Украины: «Он слабый игрок, не высокого уровня»
УАФ. Йожеф Сабо

В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины провела второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Украинцы переиграли команду Новой Зеландии (2:1). Команды встречались в Торонто на стадионе BMO Field.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Автором победного гола в матче стал Александр Зинченко. После завершения поединка о его игре высказался бывший игрок и тренер «Динамо» Йожеф Сабо.

«Зинченко? Он слабоват. Он тоже играет только на чистых мячах. Это не футбол высокого уровня», – сказал Сабо.

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Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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