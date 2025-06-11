Дарья Снигур – Талия Гибсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Илкли
11 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) продолжит выступления на травяном турнире WTA 125 в Илкли, Великобритания.
Во втором раунде украинка сыграет против Талии Гибсон (Австралия, WTA 135). Поединок состоится вторым запуском на корте №4 после игры Бэйнс / Мур – Брукс / Хюл. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Варвары Лепченко, либо против Ивы Йович.
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