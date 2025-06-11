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WTA
11 июня 2025, 16:05 | Обновлено 11 июня 2025, 16:06
991
2

Дарья Снигур – Талия Гибсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Илкли

11 июня 2025, 16:05 | Обновлено 11 июня 2025, 16:06
991
2
Дарья Снигур – Талия Гибсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Дарья Снигур

11 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) продолжит выступления на травяном турнире WTA 125 в Илкли, Великобритания.

Во втором раунде украинка сыграет против Талии Гибсон (Австралия, WTA 135). Поединок состоится вторым запуском на корте №4 после игры Бэйнс / Мур – Брукс / Хюл. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Варвары Лепченко, либо против Ивы Йович.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Видно по Даші, що трава це її стихія, почуває себе тут як королева...Юля-Юля, краще б ти грала проти Гібсон
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Never too late
Фантастичний рівень гри від Снігур 
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