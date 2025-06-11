Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КВАРЦЯНЫЙ – про Забарного: «Почему он так играет? Зачем он это сделал?»
Чемпионат мира
11 июня 2025, 22:01 |
2143
5

КВАРЦЯНЫЙ – про Забарного: «Почему он так играет? Зачем он это сделал?»

Известному тренеру не понравились манипуляции Ильи с гетрами

11 июня 2025, 22:01 |
2143
5
КВАРЦЯНЫЙ – про Забарного: «Почему он так играет? Зачем он это сделал?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный раскритиковал внешний вид центрального защитника национальной сборной Украины Ильи Забарного:

«Я скажу, пусть, может, на меня кто-то и обидится, но... Мне не понравились околофутбольные моменты. Почему Забарный играет в коротких гетрах? Почему он их спустил? Ну, это ему не к лицу! Он же высокий, а спустил гетры и кажется меньше ростом. Ну, он же красивый парень... Как говорил один писатель, в человеке должно быть все прекрасно.

Девушки любят футболистов, это не секрет. Любят и пьяных, и обкуренных, и грубых, но не со спущенными гетрами!

Ранее Йожеф Сабо расхвалил Илью Забарного за игру за сборную Украины.

По теме:
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, в чем главная проблема Трубина?»
Сергей РЕБРОВ: «Напомнили миру о ежедневных страданиях»
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Новой Зеландии по футболу Илья Забарный Новая Зеландия - Украина Canadian Shield Виталий Кварцяный
Дмитрий Вус Источник: BLIK
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
Футбол | 11 июня 2025, 07:15 2
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ

Мадридцы отказались продавать Андрея в «Милан»

Левый Берег прекратил сотрудничество с братьями-близнецами
Футбол | 11 июня 2025, 22:45 0
Левый Берег прекратил сотрудничество с братьями-близнецами
Левый Берег прекратил сотрудничество с братьями-близнецами

Иван и Николай Когуты решили не продлевать контракты с клубом

Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Футбол | 11.06.2025, 16:42
Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Футбол | 11.06.2025, 08:35
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Футбол | 10.06.2025, 23:29
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Віталію Володимировичу, ти не повіриш! Подекуди дівчата люблять красивих футболістів не лише п'яних, обкурених і грубих, а і зі спущеними гетрами. Та навіть зі спущеними штанами. 
Ответить
+4
Gargantua81
потому что гетры давят на голени, многие режут их
Ответить
+3
micha(ZAKARPATTJA)
Чомусь зразу згадуються слова "ты у меня мочу ослиную пить будешь"
 Теж як би не особо красиво
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Естетика естетикою, а мене більше цікавить де щитки? Такі ж короткі як і гетри? Чи їх взагалі нема? Вони повинні захищати ногу аж до коліна.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
10.06.2025, 10:25 18
Футбол
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
11.06.2025, 06:16
Бокс
Детство на футбольном поле
Детство на футбольном поле
10.06.2025, 11:51
Другие виды
Blast.tv Austin Major 2025 уже на FAVBET: Главное событие июня в мире CS2
Blast.tv Austin Major 2025 уже на FAVBET: Главное событие июня в мире CS2
10.06.2025, 19:18
Киберспорт
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
10.06.2025, 07:48 8
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
09.06.2025, 19:05 15
Футбол
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
09.06.2025, 23:40 1
Футбол
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
11.06.2025, 02:03 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем