КВАРЦЯНЫЙ – про Забарного: «Почему он так играет? Зачем он это сделал?»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный раскритиковал внешний вид центрального защитника национальной сборной Украины Ильи Забарного:

«Я скажу, пусть, может, на меня кто-то и обидится, но... Мне не понравились околофутбольные моменты. Почему Забарный играет в коротких гетрах? Почему он их спустил? Ну, это ему не к лицу! Он же высокий, а спустил гетры и кажется меньше ростом. Ну, он же красивый парень... Как говорил один писатель, в человеке должно быть все прекрасно.

Девушки любят футболистов, это не секрет. Любят и пьяных, и обкуренных, и грубых, но не со спущенными гетрами!

Ранее Йожеф Сабо расхвалил Илью Забарного за игру за сборную Украины.