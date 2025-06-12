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  4. «Ничего нет». Сабо признался, усилил ли бы Мудрик сборную Украины
Чемпионат мира
12 июня 2025, 10:12 |
991
0

«Ничего нет». Сабо признался, усилил ли бы Мудрик сборную Украины

Бывший главный тренер национальной команды считает, что уже все научились играть против Михаила

12 июня 2025, 10:12 |
991
0
«Ничего нет». Сабо признался, усилил ли бы Мудрик сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, усилил бы нынешний состав «сине-желтых» вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик:

Сейчас можно говорить что угодно, совершенно непонятно, когда Мудрик вернется в футбол. У него, кроме скорости, ничего нет. В «Челси» он так и не прогрессировал. Я не думаю, что он усилил бы сборную. Все уже знают, как против него играть – со страховкой.

Вот Кварацхелия прекрасно владеет мячом, он у него как приклеен, а Мудрик не умеет держать мяч на магните в ногах. Он только прокидывает и бежит, если нет страховки. А Хвича и Дембеле – просто красавцы, как они держат мяч!»

Ранее Йожеф Сабо высказался об Александре Зинченко.

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Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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