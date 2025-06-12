«Ничего нет». Сабо признался, усилил ли бы Мудрик сборную Украины
Бывший главный тренер национальной команды считает, что уже все научились играть против Михаила
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, усилил бы нынешний состав «сине-желтых» вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик:
Сейчас можно говорить что угодно, совершенно непонятно, когда Мудрик вернется в футбол. У него, кроме скорости, ничего нет. В «Челси» он так и не прогрессировал. Я не думаю, что он усилил бы сборную. Все уже знают, как против него играть – со страховкой.
Вот Кварацхелия прекрасно владеет мячом, он у него как приклеен, а Мудрик не умеет держать мяч на магните в ногах. Он только прокидывает и бежит, если нет страховки. А Хвича и Дембеле – просто красавцы, как они держат мяч!»
Ранее Йожеф Сабо высказался об Александре Зинченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турки – о предстоящих поединках
Итальянский клуб намерен забрать украинского защитника за 15 млн евро