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  4. «Это кошмар!» Сабо назвал 2-х игроков, которые лишние в сборной Украины
Чемпионат мира
11 июня 2025, 15:46 | Обновлено 11 июня 2025, 16:36
3820
7

«Это кошмар!» Сабо назвал 2-х игроков, которые лишние в сборной Украины

Бывший главный тренер национальной команды раскритиковал Николая Матвиенко и Валерия Бондаря

11 июня 2025, 15:46 | Обновлено 11 июня 2025, 16:36
3820
7
«Это кошмар!» Сабо назвал 2-х игроков, которые лишние в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказался о защитниках «сине-желтых» Николае Матвиенко и Валерии Бондаре.

– Кто был лишним в заявке сборной Украины?

– Матвиенко уже 29 лет, но скажите, за все это время им кто-нибудь интересовался? Нет! В «Арсенал» я не верю. Он очень слабый центральный защитник – в отборе ноль! Ему просто повезло, что он в «Шахтере» играет, который в чемпионате постоянно атакует и защищаться не особо-то и нужно. А в сборной Матвиенко еще и капитан команды. Против Канады он вышел слева и это был провал.

Как ему канадец прокинул между ног в моменте с первым голом. Кошмар! В футболе такая тенденция, что в будущем будут играть еще сильнее. Посмотрите на АПЛ и Бундеслигу. Куда там Матвиенко?! Я вообще считаю, что он не тянет уровень сборной Украины.

А Бондарь – это вообще... Такое ощущение, что его из безысходности вызывают. У нас есть гораздо более сильные защитники, чем он.

Ранее Йожеф Сабо высказался об Илье Забарном.

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Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 7
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Lesovij7
Це вже навіть Сабо  каже напряму
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+4
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Андрій Заліщук
Згоден, Бондар повне лайно, а не футболіст, а Матвієнко часто лажає в захисті, хоча інколи видає добротні ігри
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+3
Муґунот Уух
Але хтось же тих кротів у збірну протягує
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0
SosokDayany
Все по факту , це те що я писав буквально вчора , Коля Привоз і Бондарь два днаря .
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0
AK.228
Все верно 
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0
Сергей Литвиненко
Молодец Сабо,да кто услышит?
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0
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