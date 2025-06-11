«Это кошмар!» Сабо назвал 2-х игроков, которые лишние в сборной Украины

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказался о защитниках «сине-желтых» Николае Матвиенко и Валерии Бондаре.

– Кто был лишним в заявке сборной Украины?

– Матвиенко уже 29 лет, но скажите, за все это время им кто-нибудь интересовался? Нет! В «Арсенал» я не верю. Он очень слабый центральный защитник – в отборе ноль! Ему просто повезло, что он в «Шахтере» играет, который в чемпионате постоянно атакует и защищаться не особо-то и нужно. А в сборной Матвиенко еще и капитан команды. Против Канады он вышел слева и это был провал.

Как ему канадец прокинул между ног в моменте с первым голом. Кошмар! В футболе такая тенденция, что в будущем будут играть еще сильнее. Посмотрите на АПЛ и Бундеслигу. Куда там Матвиенко?! Я вообще считаю, что он не тянет уровень сборной Украины.

А Бондарь – это вообще... Такое ощущение, что его из безысходности вызывают. У нас есть гораздо более сильные защитники, чем он.

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