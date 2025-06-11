Зинченко, забив Новой Зеландии, оформил голевой юбилей

Гол Александра Зинченко в матче с Новой Зеландией (2:1) стал 10-м для «джокеров» сборной Украины на нейтральных полях. 6 мячей «резервисты» забили в товарищеских поединках, по 2 – в чемпионатах Европы и международных турнирах. 4 гола игроков, вышедших на замену, становились победными для нашей команды. Больше других забил на «нейтралке» Александр Зинченко – 2 мяча. Он же является и автором самого скоростного гола «джокеров» - через минуту после появления на поле в поединке с новозеландцами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 голов «джокеров» сборной Украины на нейтральных полях

Дата Ранг Игрок Соперник Вышел Забил Счет 1. 17.05.2002 МТ Владимир МУСОЛИТИН Югославия 46’ 78’ 2:0 2. 05.06.2006 ТМ Андрей ВОРОБЕЙ Ливия 46’ 88’ 3:0 3. 28.05.2012 ТМ Артем МИЛЕВСКИЙ Эстония 46’ 50’ 4:0 4. 05.03.2014 ТМ Марко ДЕВИЧ США 65’ 68’ 2:0 5. 09.06.2015 ТМ Артем КРАВЕЦ Грузия 46’ 56’ 2:1 6. 29.05.2016 ТМ Александр ЗИНЧЕНКО Румыния 46’ 48’ 4:3 7. 27.03.2018 ТМ Александр КАРАВАЕВ Япония 62’ 69’ 2:1 8. 29.06.2021 ЧЕ Артем ДОВБИК Швеция 105’ 120+1’ 2:1 9. 21.06.2024 ЧЕ Роман ЯРЕМЧУК Словакия 67’ 80’ 2:1 10. 10.06.2025 МТ Александр ЗИНЧЕНКО Новая Зеландия 74’ 75’ 2:1

ЧЕ - финальный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.