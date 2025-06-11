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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 14:32 | Обновлено 11 июня 2025, 14:36
373
0

Зинченко, забив Новой Зеландии, оформил голевой юбилей

«Джокеры» сборной Украины забили 10-й мяч на нейтральных полях

11 июня 2025, 14:32 | Обновлено 11 июня 2025, 14:36
373
0
Зинченко, забив Новой Зеландии, оформил голевой юбилей
Фото Кирилла Дымова. Александр Зинченко

Гол Александра Зинченко в матче с Новой Зеландией (2:1) стал 10-м для «джокеров» сборной Украины на нейтральных полях. 6 мячей «резервисты» забили в товарищеских поединках, по 2 – в чемпионатах Европы и международных турнирах. 4 гола игроков, вышедших на замену, становились победными для нашей команды. Больше других забил на «нейтралке» Александр Зинченко – 2 мяча. Он же является и автором самого скоростного гола «джокеров» - через минуту после появления на поле в поединке с новозеландцами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 голов «джокеров» сборной Украины на нейтральных полях

Дата

Ранг

Игрок

Соперник

Вышел

Забил

Счет

1.

17.05.2002

МТ

Владимир МУСОЛИТИН

Югославия

46’

78’

2:0

2.

05.06.2006

ТМ

Андрей ВОРОБЕЙ

Ливия

46’

88’

3:0

3.

28.05.2012

ТМ

Артем МИЛЕВСКИЙ

Эстония

46’

50’

4:0

4.

05.03.2014

ТМ

Марко ДЕВИЧ

США

65’

68’

2:0

5.

09.06.2015

ТМ

Артем КРАВЕЦ

Грузия

46’

56’

2:1

6.

29.05.2016

ТМ

Александр ЗИНЧЕНКО

Румыния

46’

48’

4:3

7.

27.03.2018

ТМ

Александр КАРАВАЕВ

Япония

62’

69’

2:1

8.

29.06.2021

ЧЕ

Артем ДОВБИК

Швеция

105’

120+1’

2:1

9.

21.06.2024

ЧЕ

Роман ЯРЕМЧУК

Словакия

67’

80’

2:1

10.

10.06.2025

МТ

Александр ЗИНЧЕНКО

Новая Зеландия

74’

75’

2:1

ЧЕ - финальный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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