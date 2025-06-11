Зинченко, забив Новой Зеландии, оформил голевой юбилей
«Джокеры» сборной Украины забили 10-й мяч на нейтральных полях
Гол Александра Зинченко в матче с Новой Зеландией (2:1) стал 10-м для «джокеров» сборной Украины на нейтральных полях. 6 мячей «резервисты» забили в товарищеских поединках, по 2 – в чемпионатах Европы и международных турнирах. 4 гола игроков, вышедших на замену, становились победными для нашей команды. Больше других забил на «нейтралке» Александр Зинченко – 2 мяча. Он же является и автором самого скоростного гола «джокеров» - через минуту после появления на поле в поединке с новозеландцами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 голов «джокеров» сборной Украины на нейтральных полях
|
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Соперник
|
Вышел
|
Забил
|
Счет
|
1.
|
17.05.2002
|
МТ
|
Владимир МУСОЛИТИН
|
Югославия
|
46’
|
78’
|
2:0
|
2.
|
05.06.2006
|
ТМ
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Ливия
|
46’
|
88’
|
3:0
|
3.
|
28.05.2012
|
ТМ
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Эстония
|
46’
|
50’
|
4:0
|
4.
|
05.03.2014
|
ТМ
|
Марко ДЕВИЧ
|
США
|
65’
|
68’
|
2:0
|
5.
|
09.06.2015
|
ТМ
|
Артем КРАВЕЦ
|
Грузия
|
46’
|
56’
|
2:1
|
6.
|
29.05.2016
|
ТМ
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Румыния
|
46’
|
48’
|
4:3
|
7.
|
27.03.2018
|
ТМ
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Япония
|
62’
|
69’
|
2:1
|
8.
|
29.06.2021
|
ЧЕ
|
Артем ДОВБИК
|
Швеция
|
105’
|
120+1’
|
2:1
|
9.
|
21.06.2024
|
ЧЕ
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
Словакия
|
67’
|
80’
|
2:1
|
10.
|
10.06.2025
|
МТ
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Новая Зеландия
|
74’
|
75’
|
2:1
ЧЕ - финальный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
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