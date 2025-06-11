Зинченко повторил рекорды Реброва и Безуса в сборной Украины
Ворота Новой Зеландии хавбек «Арсенала» поразил всего через одну минуту после выхода на замену
В матче с Новой Зеландией (2:1) 28-летний хавбек «Арсенала» Александр Зинченко поразил ворота соперников всего через одну минуту после выхода на замену. Тем самым он повторил рекорд сборной Украины, принадлежащий Сергею Реброву и Роману Безусу.
К слову, для Александра это уже второй скоростной «джокерский» гол в карьере. 29 мая 2016 года в товарищеском поединке с Румынией он отличился через 2 минуты после появления на поле.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые быстрые голы «джокеров» сборной Украины
|
Мин.
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Вышел
|
Забил
|
Счет
|
1’
|
Сергей РЕБРОВ
|
17.08.2005
|
МТ
|
Сербия (д)
|
61'
|
62'
|
2:1
|
1’
|
Роман БЕЗУС
|
15.10.2013
|
ЧМ
|
Сан-Марино (г)
|
64'
|
65'
|
8:0
|
1’
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
10.06.2025
|
МТ
|
Новая Зеландия (н)
|
74'
|
75'
|
2:1
|
2’
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
17.10.2007
|
ЧЕ
|
Фареры (д)
|
62'
|
64'
|
5:0
|
2’
|
Роман БЕЗУС
|
06.07.2013
|
ЧМ
|
Черногория (г)
|
90+1'
|
90+3'
|
5:0
|
2’
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
29.05.2016
|
ТМ
|
Румыния (н)
|
46'
|
48'
|
4:3
|
2’
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
08.06.2022
|
ЛН
|
Ирландия (г)
|
46'
|
48'
|
1:0
|
3’
|
Роман БЕЗУС
|
06.09.2013
|
ЧМ
|
Сан-Марино (д)
|
60'
|
63'
|
6:0
|
3’
|
Марко ДЕВИЧ
|
05.03.2014
|
ТМ
|
США (н)
|
65'
|
68'
|
2:0
|
3’
|
Артем ДОВБИК
|
24.09.2022
|
ЛН
|
Армения (г)
|
66'
|
69'
|
5:0
|
3’
|
Артем ДОВБИК
|
11.06.2024
|
ТМ
|
Молдова (г)
|
46'
|
49'
|
4:0
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
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