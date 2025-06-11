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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 14:24 | Обновлено 11 июня 2025, 14:30
422
0

Зинченко повторил рекорды Реброва и Безуса в сборной Украины

Ворота Новой Зеландии хавбек «Арсенала» поразил всего через одну минуту после выхода на замену

11 июня 2025, 14:24 | Обновлено 11 июня 2025, 14:30
422
0
Зинченко повторил рекорды Реброва и Безуса в сборной Украины
Фото Кирилла Дымова. Александр Зинченко

В матче с Новой Зеландией (2:1) 28-летний хавбек «Арсенала» Александр Зинченко поразил ворота соперников всего через одну минуту после выхода на замену. Тем самым он повторил рекорд сборной Украины, принадлежащий Сергею Реброву и Роману Безусу.

К слову, для Александра это уже второй скоростной «джокерский» гол в карьере. 29 мая 2016 года в товарищеском поединке с Румынией он отличился через 2 минуты после появления на поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые голы «джокеров» сборной Украины

Мин.

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Вышел

Забил

Счет

1’

Сергей РЕБРОВ

17.08.2005

МТ

Сербия (д)

61'

62'

2:1

1’

Роман БЕЗУС

15.10.2013

ЧМ

Сан-Марино (г)

64'

65'

8:0

1’

Александр ЗИНЧЕНКО

10.06.2025

МТ

Новая Зеландия (н)

74'

75'

2:1

2’

Андрей ВОРОБЕЙ

17.10.2007

ЧЕ

Фареры (д)

62'

64'

5:0

2’

Роман БЕЗУС

06.07.2013

ЧМ

Черногория (г)

90+1'

90+3'

5:0

2’

Александр ЗИНЧЕНКО

29.05.2016

ТМ

Румыния (н)

46'

48'

4:3

2’

Виктор ЦЫГАНКОВ

08.06.2022

ЛН

Ирландия (г)

46'

48'

1:0

3’

Роман БЕЗУС

06.09.2013

ЧМ

Сан-Марино (д)

60'

63'

6:0

3’

Марко ДЕВИЧ

05.03.2014

ТМ

США (н)

65'

68'

2:0

3’

Артем ДОВБИК

24.09.2022

ЛН

Армения (г)

66'

69'

5:0

3’

Артем ДОВБИК

11.06.2024

ТМ

Молдова (г)

46'

49'

4:0

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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