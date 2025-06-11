Зинченко повторил рекорды Реброва и Безуса в сборной Украины

В матче с Новой Зеландией (2:1) 28-летний хавбек «Арсенала» Александр Зинченко поразил ворота соперников всего через одну минуту после выхода на замену. Тем самым он повторил рекорд сборной Украины, принадлежащий Сергею Реброву и Роману Безусу.

К слову, для Александра это уже второй скоростной «джокерский» гол в карьере. 29 мая 2016 года в товарищеском поединке с Румынией он отличился через 2 минуты после появления на поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые голы «джокеров» сборной Украины

Мин. Игрок Дата Ранг Соперник Вышел Забил Счет 1’ Сергей РЕБРОВ 17.08.2005 МТ Сербия (д) 61' 62' 2:1 1’ Роман БЕЗУС 15.10.2013 ЧМ Сан-Марино (г) 64' 65' 8:0 1’ Александр ЗИНЧЕНКО 10.06.2025 МТ Новая Зеландия (н) 74' 75' 2:1 2’ Андрей ВОРОБЕЙ 17.10.2007 ЧЕ Фареры (д) 62' 64' 5:0 2’ Роман БЕЗУС 06.07.2013 ЧМ Черногория (г) 90+1' 90+3' 5:0 2’ Александр ЗИНЧЕНКО 29.05.2016 ТМ Румыния (н) 46' 48' 4:3 2’ Виктор ЦЫГАНКОВ 08.06.2022 ЛН Ирландия (г) 46' 48' 1:0 3’ Роман БЕЗУС 06.09.2013 ЧМ Сан-Марино (д) 60' 63' 6:0 3’ Марко ДЕВИЧ 05.03.2014 ТМ США (н) 65' 68' 2:0 3’ Артем ДОВБИК 24.09.2022 ЛН Армения (г) 66' 69' 5:0 3’ Артем ДОВБИК 11.06.2024 ТМ Молдова (г) 46' 49' 4:0

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.