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  4. Л. Киченок / Рутлифф – Бултер / Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 июня 2025, 14:10 |
123
0

Л. Киченок / Рутлифф – Бултер / Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного турнира WTA 500 в Лондоне

11 июня 2025, 14:10 |
123
0
Л. Киченок / Рутлифф – Бултер / Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Людмила Киченок и Эрин Рутлифф

11 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

В четвертьфинале украинка вместе с Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) сыграет против британского тандема Кэти Бултер / Эмма Радукану. Поединок состоится первым запуском на Корте №1. Ориентировочное время начала матча – 14:05 по Киеву.

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Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в полуфинале сыграют либо против Эйжи Мухаммад и Деми Схюрс, либо против Кристины Букши и Беатрис Хаддад Майи, либо против Юлии Путинцевой и Елены Рыбакиной.

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Эрин Рутлифф Людмила Киченок Кэти Бултер Эмма Радукану смотреть онлайн WTA Лондон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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