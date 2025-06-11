Л. Киченок / Рутлифф – Бултер / Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного турнира WTA 500 в Лондоне
11 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, Великобритания.
В четвертьфинале украинка вместе с Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) сыграет против британского тандема Кэти Бултер / Эмма Радукану. Поединок состоится первым запуском на Корте №1. Ориентировочное время начала матча – 14:05 по Киеву.
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Это первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в полуфинале сыграют либо против Эйжи Мухаммад и Деми Схюрс, либо против Кристины Букши и Беатрис Хаддад Майи, либо против Юлии Путинцевой и Елены Рыбакиной.
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