Федык пояснил свое возвращение в Рух, окреслив главную задачу на сезон УПЛ

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык рассказал о своем возвращении в первую команду. Коуч очертил задачи, которые команда будет ставить перед собой в новом сезоне УПЛ.

– Иван Зинонович, вы второй раз возглавляете «Рух». Какие у вас ощущения сейчас? Как вы воспринимаете этот новый вызов?

– Ощущения очень приятные. Благодарен руководству клуба за доверие. Это для меня действительно новый вызов. Сделаем все, чтобы молодые футболисты прогрессировали и выходили на новый уровень.

– Кто будет работать в вашем тренерском штабе?

– Моими первыми помощниками будут Валентин Слюсарь и Ярослав Мартынюк. Тренером вратарей будет Андрей Ковтун. С этими специалистами мы работали в прошлом сезоне в команде «Рух-2». Также к нам присоединится тренер по физподготовке Олег Кононихин, ранее работавший с командой U-19. В то же время в тренерском штабе останется видеоаналитик Виктор Чижик.

– Насколько важен для вас предыдущий опыт и чем он поможет вам сейчас в работе с молодой командой?

– Я уже работал со многими футболистами, которые есть в команде. Кто при мне дебютировал в УПЛ, кто постоянно тренировался с нами еще три года назад. Тогда они были очень молоды. Приятно, что тот фундамент, который мы заложили, сейчас дает результат и многие футболисты защищают цвета в том числе и национальных сборных Украины.

– Большинство футболистов, которые сейчас в составе первой команды, пересекались с вами в период вашей недавней каденции в «Рухе-2», с некоторыми игроками вы получали путевку для «Руха» в УПЛ. Является ли это положительным моментом для вас, что вы знакомы с возможностями большинства имеющихся футболистов в команде?

– Это важно, потому что почти все знают наши требования и принципы. Понимают атакующий футбол, который мы стремимся демонстрировать. Также отдельные игроки, неплохо себя проявившие в Рухе-2, получат возможность себя показать на сборах с основной командой.

– Какие цели и задачи ставит перед вами руководство клуба?

– Основная наша задача – вывести молодых футболистов на новый уровень. Помочь им максимально раскрыть свой потенциал. Демонстрировать атакующий футбол, основанный на контроле мяча и быстрых переходных фазах, а также получать положительный результат в каждой игре.

– Когда команда приступит к подготовке к новому сезону? Как будут проходить летние сборы?

– 23 июня команда соберется на базе и начнет тренироваться в двухразовом режиме. Планируем сыграть 9 спаррингов. Почти все контрольные матчи уже спланированы. Остается согласовать некоторые детали, после чего клуб сообщит о будущих соперниках на своих информационных ресурсах.

– Какая кадровая ситуация в команде? Нуждается ли состав усиления, если да, то на какие позиции вы будете просматривать игроков?

– В футболе всегда нужно усиление. Трансферы будут, если в клубе на ту или иную позицию будет очень нужен игрок. Впрочем, сейчас «Рух» делает ставку на молодых футболистов Академии.

– В предыдущем сезоне в УПЛ в составе «Руха» дебютировали многие игроки 2007 и 2008 годов рождения. Продолжится ли этот вектор доверия воспитанникам клуба? Кто из юных игроков получит шанс проявить себя на сборах первой команды?

– Я считаю, что для того, чтобы играть в основной команде, надо это заслужить. Искусственно мы этого делать не будем. Футболист должен своей работой в команде U-19 или U-17 доказывать каждый день, что заслуживает права тренироваться или сыграть за основную команду. Но вектор доверия и у клуба, и у тренерского штаба молодым игрокам академии будет приоритетным. С нами проведут сборы футболисты как «Руха» U-19, так и воспитанники младших категорий Академии, которые смогут проявить себя на тренировках.

– Какие у вас ожидания от сборов, что будет самым важным для команды в этот период работы?

– Сборы это всегда тяжелый физический труд. Но не стоит забывать, что тоже нужно наигрывать состав и если мы говорим об атакующем футболе, то он требует больше работы с точки зрения понимания игры. Поэтому работы много и от того, как мы подготовимся на сборах, будет зависеть наша игра в чемпионате.